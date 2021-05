Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla kesäkuun ajan

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia määräyksiään, jotka velvoittavat Etelä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään alueensa rajanylityspaikoilla terveystarkastukset kaikille saapuville matkustajille sekä velvoittavat maahantulijat osallistumaan näihin tarkastuksiin. Uudet päätökset ovat voimassa 1.–30.6.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa määräystä, jonka mukaan ns. riskimaista saapuvien henkilöiden täytyy osallistua maahantulokunnan järjestämään terveystarkastukseen välittömästi maahantulon jälkeen. Kuntien on aluehallintoviraston päätöksen mukaan myös kesäkuun ajan järjestettävä maahantulijoiden terveystarkastus rajanylityspaikoilla. Riskimaita ovat maat, joiden koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana. Tällä hetkellä lähes kaikki maat ovat riskimaita muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen, mutta hänet ohjataan THL:n ohjeen mukaisesti toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta ja omaehtoiseen karanteeniin negatiivisen testituloksen saamiseen saakka. Koronatestejä ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä. Määräys ei myöskään koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle.

Määräykset koskevat kaikkia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja eli Helsingin satamia, Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkoja. Imatran rajanylityspaikan liikenne on ohjattu Nuijamaalle. Määräykset ovat voimassa 1.–30.6.2021.

Päätöksiä tehdessään Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä alueen sairaanhoitopiirien asiantuntijalausunnot päätösten välttämättömyydestä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös 24.5.2021 yleistiedoksiannoissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös 24.5.2021

THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARS-CoV2-viruksen ja sen herkästi leviävien muunnosten leviämisen estämiseksi 29.3.2021

