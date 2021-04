Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla toukokuun ajan

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueensa rajanylityspaikoilla määräystä maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstä, jolla se määrää rajanylityspaikkojen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään terveystarkastukset maahantulijoille. Molempien määräysten voimassaoloa jatketaan toukokuun ajan, ja ne koskevat kaikkia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa tartuntatautilain 16. pykälän nojalla tehtyä päätöstä, jolla se määrää ns. riskimaista saapuvat henkilöt osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen välittömästi maahantulon jälkeen. Tällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana. Riskimaita ovat tällä hetkellä lähes kaikki maat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

Aluehallintoviraston määräys on voimassa 1.5.–31.5.2021. Määräys koskee kaikkia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja eli Helsingin satamia, Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkoja. Imatran rajanylityspaikan liikenne on ohjattu Nuijamaalle.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä huoltovarmuuden ja tuonnin sujuvuuden varmistamiseksi. Määräys ei myöskään koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestien järjestämisestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa myös tartuntatautilain 15. pykälän nojalla tehtyä päätöstä, jonka mukaan alueen kuntien ja kuntayhtymien täytyy järjestää alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastus koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 1.5.–31.5.2021.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä. Kuntien terveysviranomaisten täytyy ottaa huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet sekä käytettävissä olevat resurssit terveystarkastuksia järjestäessään niin, että tämän määräyksen toimeenpano ei vaaranna muun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

Testikattavuus rajanylityspaikoilla on ollut hyvä ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston maaliskuisen, maahantulijat terveystarkastukseen velvoittavan ensimmäisen päätöksen jälkeen koronatestistä kieltäytyjiä ei käytännössä enää ole juuri ollut. – Nuijamaan raja-asemalla terveysneuvojat ovat tulijoita vastassa ja ohjaavat heidät terveystarkastukseen maahantulon yhteydessä. Testatuista rajanylittäjistä koronapositiivisia on ollut vain satunnaisesti. Terveystarkastuksesta kieltäytyjiä ei huhtikuussa ole ollut, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Aluehallintovirasto katsoo, että terveystarkastusten järjestäminen maahantulijoille on tarpeen päätöksessä mainituilla rajanylityspaikoilla, sillä viime aikoina havaittu virusmuunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit. Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän epidemiauhan ja sen leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti torjua.

