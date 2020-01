Maailma on yhtä, me ihmiset emme ole

Heikki Peltolan uusi kirja Yhtä ja kaikki – näe ja ole maailma (Basam Books 2020) esittää, että maailman ongelmien juurisyy on ajattelussa, joka pirstoo maailman osiin.

Lähivuosina ratkaistaan ihmiskunnan kohtalo. Meidän on nyt löydettävä keinot kääntää kurssia. Tämä tapahtuisi korjaamalla kaksi virhettä egosysteemistämme ja kytkeytymällä maailmaan uudella tavalla.

Heikki Peltolan uuden kirjan Yhtä ja kaikki – näe ja ole maailma (Basam Books 2020) ajatukset perustuvat amerikkalaisen fyysikon David Bohmin näkemyksiin. Bohmin piilojärjestysteorian mukaan havaitsemamme todellisuuden takana on maailma, jota ei voi koskaan täysin ymmärtää ajattelun avulla. Siitä voi kuitenkin olla tietoinen.

Sittemmin Bohm sovelsi teoriaansa mieleen ja ajatteluun ja haastoi maailmankuvamme perusoletukset. Näemme maailmasta kovin vähän ja senkin vähän tulkitsemme helposti väärin. Tällä on vakavat seuraukset omassa elämässämme ja yhteiskunnassa. Bohm katsoi, että monet ongelmat johtuvat virheistä ajattelussamme.

Kirjassaan Peltola esittää, että David Bohmin oivallukset auttaisivat meitä toteuttamaan YK:n Agenda 2030:n kunnianhimoiset tavoitteet. Ensin on kuitenkin nähtävä maailma oikein ja tajuttava, että emme ole erillisiä maailmasta. Toiseksi pitää ymmärtää, tämä muutos ajattelussa tapahtuu nyt tai ei koskaan. Aika on vain mielen luoma kuvitelma.

Peltola pohtii, että maailman suunnan muuttaminen edellyttää, että otamme käyttöön ajatusaistin ja tarkistamme ajatteluun perustuvaa egoistista agendaamme. Ajatusaistin avulla tunnistaisimme ainakin osan virheistä ennen kuin teemme ne. Hyvä uutinen on, että meillä on tämä aisti. Huono uutinen on, että emme juurikaan käytä sitä.

Yhtä ja kaikki – näe ja ole maailma on Heikki Peltolan kymmenes kirja ja se ilmestyi tammikuussa englanniksi nimellä Whole and One - Seeing and being the world.

Julkistus sunnuntaina 2.2.2020 klo 14.00 Oodissa.