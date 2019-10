Maailmalla tunnettu, Suomessa leivottu Finn Crisp loi uutuuden

Helsingin olympialaisissa vuonna 1952 esitelty Finn Crisp -hapankorppu on lajissaan maailman myydyin. Yli 30 maassa myytävä Finn Crisp on useilla markkinoilla yleisnimi hapankorpuille. Olympiavieraiden kanssa Suomesta maailmalle lähtenyt merkki ottaa nyt haltuunsa uuden tuotekategorian, ohuet Suomessa leivotut täysjyväruislastut. Finn Crisp tekee uutuuksien myötä paluun uudistuvalle Helsingin Olympiastadionille ja kannustaa kuluttajia parempaan valintaan myös porrasviikolla 4.-10.11.

Vuonna 1952 esitellyt, Suomessa edelleen leivotut Finn Crisp -hapankorput saavat ainutlaatuisen makunsa aidosta taikinajuuresta ja täysjyvärukiista. Uudet Finn Crisp Snacksit ovat myös leivottu kotimaisesta täysjyvärukiista ilman upporasvaa ja niiden maku on viimeistelty mausteilla. Uusi vehnätön napostelutuote on tarkoitettu kevyeksi ja maukkaaksi energiantuojaksi aterioiden välillä tai rasvaisten perunalastujen sijaan pikkusuolaiseksi nautittavaksi tapahtumiin, elokuviin, illanistujaisiin tai vaikka picnic-koriin. Makuvaihtoehtoja on kaksi: ranskankerma ja sipuli sekä paahdettu paprika ja savustettu chili.

”Usein unohtuu, että Helsingin kisoissa vuonna 1952 esiteltiin Lonkeron lisäksi myös toinen suosittu suomalainen elintarvikeinnovaatio, eli Finn Crisp -hapankorppumme. Finn Crispistä onkin tullut maailmalla yleisnimi hapankorpulle ja se on kohta 70 vuoden ajan ollut maailman myydyin lajissaan. Nyt onkin hyvä hetki tulla mukaan napostelumarkkinalle uusilla Suomessa leivotuilla snackseillä. Ne voittivat tuotekehitysvaiheessaan kaikki tekemämme makutestit joten uskon, että tässä on tiedostavankin kuluttajan seuraava napostelusuosikki paitsi Suomessa, myös maailmalla”, kertoo Finn Crispiä valmistavan Lantmännen Cerealia Oy:n Brand & Portfolio Manager Emilia Taxell ja jatkaa: ”Erityisen suurta ylpeyttä tunnemme päästessämme takaisin Helsingin Olympiastadionille, jonka tapahtumissa on luonnollinen tarve kevyemmälle ja terveellisemmälle naposteltavalle.”

Paluu Helsingin Olympiastadionille

Finn Crispin ja Helsingin Olympiastadionin yhteistyön historia ulottuu vuoteen 1952, jolloin maailmalle esiteltiin ohut ja rapea, helposti nautittava ruisleipä. Onkin luontevaa, että uusi Finn Crisp on vahvasti läsnä 2020 avattavalla uudistuneella olympiastadionilla virallisena yhteistyökumppanina.

”Uudistettu olympiastadion on ympärivuotinen paikka kohtaamisille ja Finn Crisp on juuri sellainen, pitkän yhteisen historian kanssamme jakava brändi, jonka kanssa on helppo tarjota elämyksiä. Maistuva ja terveellinen suomalainen ruis uudessa muodossa sopii hyvin olympiastadionin tarinaan ja siihen tunteeseen, jota tulemme stadionilla vieraillemme tarjoamaan”, kertoo Helsingin Olympiastadionin viestintä- ja markkinointijohtaja Marju Paju.



Finn Crisp tulee olemaan Helsingin Olympiastadionin virallinen napostelutuote ja pikkusuolainen. Sen löytää paitsi Stadionille tulevista tarjoilupisteistä ja ravintoloista, myös kokous-, ja hospitality-palveluiden tarjoamasta sekä Stadionin vierailukeskuksen myymälästä.

Finn Crisp on myös mukana Kunnossa kaiken ikää -ohjelman koordinoimassa #porraspäivät -kampanjassa 4.-10. marraskuuta. Kampanjan tavoitteena on herätellä työyhteisöjä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi.