Maailman ensimmäinen kuukautiskierron ja PMS-oireet huomioiva urheiluvaatemallisto on täällä

Röhnischin uusi Infinite Flex -mallisto on säädettävissä sopivaksi erilaisten elämäntilanteiden tai kuukautiskierron keholle aiheuttamien muutosten mukaan. 10 % malliston tuotosta ohjataan naisten terveyden tutkimukseen.

Naisten urheilumuodin pioneeri Röhnisch lanseeraa naistenpäivän kunniaksi uuden Infinite Flex -malliston, jonka vaatteet on suunniteltu ajatellen erityisesti naisten kehon hormonaalisia muutoksia. Vaatteet eivät missään vaiheessa kuukautta purista tai tunnu epämukavalta, koska malliston urheiluliivit ja trikoot ovat helposti muokattavissa sitä mukaa kun keho esimerkiksi kuukautiskierron tai elämäntilanteen myötä muuttuu.

“Haluamme varmistaa, että vaatteemme sopivat erilaisille naisvartaloille kuukauden ja elämän eri vaiheissa. Infine Flex -mallisto vie naisten urheiluvaatteiden suunnittelun vielä askeleen pidemmälle – nyt istuvuuden voi mitata päivittäin sopivaksi oman fiiliksen mukaan”, kertoo Röhnischin Design and Creative Director Jeanna Giray.

Idea on suoraviivainen: Infine Flex on niille naisille, jotka tunnistavat vartalon muutokset kuukauden aikana ja haluavat urheiluvaatteiden mukautuvan samalla. Setin yläosaa pystyy helposti säätämään edessä olevista hihnoista ja trikoiden kokoa lantion kohdalta. Mallisto on valmistettu toimivista, joustavista sekä kierrätetyistä materiaaleista.

Valtaosa naisista kokee kehonsa muuttuvan kuukautiskierron aikana

Jopa 90 % hedelmällisessä iässä olevista naisista kokee kuukautiskierron aiheuttavan henkisiä tai fyysisiä oireita, kuten turvotusta tai vatsan ja rintojen kipeytymistä. Tutkimukset osoittavat, että liikunta on tehokas tapa lievittää hormonaaliseen vaihteluun liittyviä oireita. Infinite Flex on maailman ensimmäinen urheiluvaatemallisto, joka on kehitetty nämä asiat mielessä pitäen.

“Nyt urheiluvaatteiden huono istuvuus ei enää estä aktiivisena pysymistä läpi kuukautiskierron. Vaatteiden sijaan tulisi voida keskittyä täysillä treenaamiseen riippumatta siitä, onko raskaana tai keskellä kuukautisten pahimpia päiviä. Tiedämme kokemuksesta! Haluamme varmistaa, että naiset tuntevat olonsa itsevarmaksi, mukavaksi ja vahvaksi omassa kehossaan – ja tietysti myös näyttävät hyvältä”, Giray jatkaa.

Lisätiedot:

Infinite Flex -tuotteet tulevat myyntiin rohnisch.com-sivustolle 8. maaliskuuta. Lehdistökuvat löytyvät täältä.

Koko: XS-XXXL

Väri: musta ja beige

Hinta: urheiluliivit 69,95 €, trikoot 139,95 €