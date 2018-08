Maailman ensimmäisellä lapuankielisellä verkkokaupalla kohti markkinajohtajuutta

"Vihiroonki parkettilaattia, joka ei nataja!" - pohjanmaalaisen Lapua Floors Oy:n verkkokauppa on avannut lapuankielisen versionsa. Yritys on Pohjoismaiden ensimmäinen parkettilattiavalmistaja, joka sävyttää tammiparketin uuden LED-öljyvahateknologian avulla. Kuluttajille suunnatun verkkokaupan lisäksi yritys tuo tuotteensa kattavasti jälleenmyyntiin ympäri Suomen, kerralla noin 250 myymälään. Tänä vuonna perustettu yhtiö myy tuotteitaan myös kansainvälisillä markkinoilla.

“Let’s make Lapua great again”, yrityksen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kallio toteaa. “Pohjanmaalla käydään aina mittaamassa naapurin navetta ennen kuin rakennetaan oma, ihan vain siksi, että voidaan itse rakentaa isompi. Tämä on myös meidän filosofia Lapua Floors Oy:llä. On nimittäin korkea aika, että joku haastaa kotimaiset parkettimarkkinat.”

Lapua Floorsin kasvuennuste on vahvalla pohjalla, sillä Kallion mukaan iso suomalainen jälleenmyyjäketju on lähtemässä mukaan omalla mallistollaan. “Tuotteemme laatu on korkea, ja pystymme oman kulurakenteemme ansiosta kilpailemaan myös hinnalla. Olemme perheyritys. Tuotantoprosessissa appiukko ja muukin suku ovat kaikki auttamassa”, hän jatkaa. “Kysyntä on kova. Arkkitehtitoimistot soittelevat ja myynti on parhaillaan laajenemassa myös Venäjän suuntaan; Ruotsiin ja Norjaan myymme jo. Tarjoamme 'mallikappalehet velootuksetta' ja niitä tilataan enemmän kuin mitä ehdimme lähettää.”

Kallio on viimeisen vuoden aikana etabloinut asemansa kotimaisilla lattiamarkkinoilla; “bambumieheksi” itsensä brändäävä Kallio toimittaa toisen yrityksensä, Nordic Bamboo Oy:n, kautta bambulattioita maailmanlaajuisesti. Nordic Bamboo on maamme ainoa bambulattioita toimittava yritys. Lisäksi Kallio luotsaa erillistä, myöskin verkossa toimivaa Vinyylilattiakauppaa. “Aion ottaa haltuun markkinajohtajuuden Suomen lattiabisneksessä”, Kallio kertoo vaatimattomasti.

Lapua Floorsin tammiparketti tuotetaan yrityksen omalla tehtaalla Lapualla. Tuotannossa käytettävän LED-teknologian avulla öljyvaha poltetaan kiinni, minkä vuoksi lattian sävytys kestää heti kosteutta ja likaa. Näin lattia on käyttövalmis välittömästi asennuksen jälkeen. LED-kovetus on myrkytön ja ympäristöystävällinen prosessi. Alalla yleisemmin käytössä oleva UV-kovetus päästää ilmaan muun muassa otsonimyrkkyjä.

