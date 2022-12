Maailman johtava tapahtumapaikkakonsultti CAA ICON Suvilahden areenahankkeeseen

CAA ICON on neuvonut jo kolmella vuosikymmenellä julkisia ja yksityisiä kehittäjätahoja, viihde- ja urheilupaikkojen omistajia ja operaattoreita, Yhdysvaltojen ja Euroopan suurkaupunkeja ja ammattilaisurheilujoukkueita sekä Live Nationin, ASM Globalin ja Oak View Groupin kaltaisia tapahtumapaikkojen kehittäjiä. CAA ICON on toiminut projektinjohtajana 55 tapahtumakeskuksessa, joiden kokonaisarvo on lähes 40 miljardia dollaria ja neuvonantajana yli 2.000 hankkeessa.

”Suvilahti on ainutlaatuinen paikka rakentaa kansainvälisesti merkittävä suurareena Helsingin keskustaan. Areenaa suunnitellessamme huomioimme ensisijaisesti musiikkiin liittyvät vaatimukset”, kertoo CAA ICON Managing Director of European Operations Stephanie Bax.

”Hiilivoimalan korvaaminen hiilineutraalilla keskusta-areenalla, jonne saavutaan jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikennevälinein, olisi Helsingin mainetta vahvistava konkreettinen ilmastoteko”, Bax lisää.

”Tämä hanke on poikkeuksellinen tilaisuus muuntaa voimala-alue kaupunkilaisia sekä suomalaisia ja ulkomaisia turisteja palvelevaksi viihdekeskukseksi ja kansalliseksi juhlapaikaksi”, toteaa CAA ICON President of Strategic Advisory Dan Barrett.

Barrett on opastanut yli 2.000 viihde- ja urheiluteollisuuden hanketta. ”Tällaisten maamerkkien rakentamisella ja toiminnalla on lisäksi potentiaalia luoda paljon uutta taloudellista toimeliaisuutta, verotuloja ja työpaikkoja.”

”Suvilahden Areena Oy:n tavoitteena on toteuttaa kansainvälisesti houkutteleva areena. Haluamme olla vaikuttamassa laajemman toimintaympäristön rakentumiseen, jotta alue voisi olla pysyvästi elävä ja viihtyisä vuodenajasta ja viikonpäivistä riippumatta. Olemme koonneet tiimiimme parhaan mahdollisen osaamisen ja laajennamme yhteistyöverkostoa edelleen”, toteaa Suvilahden Areena Oy:n toimitusjohtaja Timo Nieminen.

Suvilahden Areena Oy on yksityisesti omistettu kehitysyhtiö, joka on hakenut elokuussa 2022 Helsingin kaupungilta kehitysvarausta Helsingin kaupungin Suvilahdessa sijaitsevan maa-alueen kulttuurille ja tapahtumille tarkoitetun tapahtuma- ja monitoimiareenan toteutusedellytysten selvittämistä, kehittämistä ja toteutusta varten.

CAA ICON on maailman johtava tapahtumapaikkojen konsultointiyritys. Sen asiakkaita ovat niin julkiset kuin yksityiset viihde‐ ja urheilutapahtumapaikkojen kehittäjät, omistajat ja operaattorit. CAA ICON on ollut mukana 55 viihde‐, urheilu‐ ja tapahtumapaikkaprojektissa sekä konsultoinut yli 2000 hanketta.

