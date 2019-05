Maailman koululaisten ilmastokokoukseen tulossa nuoria 70 maasta

Maailman koululaisten ilmastokokous tuo touko-kesäkuun vaihteessa Suomeen koululaisia 70 maasta ja kaikista maanosista.

Viikon mittaiseen maailman koululaisten ilmastokokoukseen 29.5.–5.6. (World Summit of Students for Climate, WSSC 2019) osallistuu 135 oppilasta ja 100 opettajaa. Kokouksen tarkoituksena on saada 14–17-vuotiaiden nuorten ääni kuuluviin ilmastoasioissa ja tuoda näkyväksi koulutuksen merkitystä ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on myös allekirjoittaa maailman koululaisten ilmastosopimus. Ilmastosopimusta toteuttamaan käynnistetään pitkäaikainen koulujen kampanja, jonka tavoitteena on istuttaa puita ja siten sitoa kolme miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2025 mennessä.

Kokouksen alkuosa 29. toukokuuta alkaen pidetään Liperissä ja Joensuussa ja loppuosa 3. kesäkuuta alkaen Helsingissä. Oppilaat ja opettajat työskentelevät kokouspäivien aikana yhdessä ja erikseen ilmasto- ja kiertotalousaiheiden parissa. Oppilaat keskustelevat ja jakavat tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista omissa maissaan ja keinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Ohjelmassa on ryhmätöitä, työpajoja, luentoja ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. Tämän perusteella osallistujat laativat koululaisten ilmastokannanoton. Yksi kokouspäivistä on omistettu puiden istuttamiselle. Opettajille on tarjolla esimerkiksi ilmasto-opetukseen liittyviä työpajoja.

4. kesäkuuta nuoret osallistuvat Oodissa järjestettäville We want future! -kiertotalousfestivaaleille. Ilmastokokous huipentuu maailman ilmastopäivänä 5. kesäkuuta Helsingin kaupungintalolla pidettävään päätöstilaisuuteen, jossa oppilaat julkaisevat ilmastokannanoton.

Ilmastokokouksen järjestää ENO-kouluverkosto yhteistyössä Helsingin ja Joensuun kaupunkien, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Useat suomalaiset yritykset, järjestöt ja yhdistykset toimivat kokouksen kummeina ja tukevat kehittyvien maiden osallistujia näiden matkakustannuksissa. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Media on tervetullut seuraamaan maailman koululaisten ilmastokokousta:

31.5. kello 19.30 Joensuun Laulurinne, Linnunlahdentie 1, Joensuu: osallistujien ryhmäkuvaus

1.6. kello 9–17 Liperi: puunistutus

3.6: Ilmastokokouksen osallistujien junamatka Joensuusta Helsinkiin, lähtö Joensuusta kello 9.06, juna Tikkurilassa kello 13.26, osallistujien pääryhmän saapuminen Helsingin rautatieasemalle kello 13.40.

4.6. kello 9–11 Arabian peruskoulu, Berliininkatu 4, Helsinki: osallistujat valmistelevat kannanottoaan ja esityksiään

4.6. kello 13–15.30 Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki: Osallistujat We want future! -kiertotalousfestivaaleilla. Tilaisuuden järjestävät Sitra, Talous ja nuoret TAT, Suomen YK-nuoret, Ilmastoveivi2019, Nuorten Agenda 2030 ja MY2050.

5.6. kello 9–13 Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13: kokouksen päätöstilaisuus, nuorten kannanotto

Median osallistumisesta ilmoittaminen:

Liperin ja Joensuun osuus: Tapahtumakoordinaattori Melina Meriläinen, ENO Schoolnet, puh. 050 476 7657, melina.merilainen@enoprogramme.org

Junamatka ja Helsingin osuus: Tiedottaja Anne Hämäläinen, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 040 849 6065, anne.hamalainen@hel.fi

Lisätietoja:

Mika Vanhanen, toiminnanjohtaja, ENO Schoolnet ry, Joensuu, puh. 040 507 0725, mika.vanhanen@enoprogramme.org

Ilona Taimela, opetuskonsultti, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, puh. 09 310 21878, ilona.taimela@hel.fi