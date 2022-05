Maailman mehiläispäivä 20.5.

Suomen kaunein tietokirja on nyt sesongissa – uudet Satokausikalenterit ovat ilmestyneet ja saatavilla on myös ruotsinkielinen versio! 6.8.2021 08:26:25 EEST | Tiedote

Jo vuodesta 2013 julkaistu Satokausikalenteri on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa täysin kuvitettuna. Vuoden 2022 Satokausikalenterin painopiste on runsaan kasvistietouden lisäksi esteettisyydessä. Uusina sisältöinä mukaan on tuotu sitrushedelmät, joilla on merkittävä rooli kansanterveydessä. Kotimaisista kasviksista tieto-osiota on laajennettu puutarha- ja luonnonmarjoista. Satokausikalenterista löytyvät myös kaikki perinteisen seinäkalenterin almanakkatiedot.