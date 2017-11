Maailman metsien satelliittitutkimus sai lähes kahden miljoonan euron ERC-rahoituksen

Apulaisprofessori Miina Rautiainen kehittää matemaattista mallia, jonka avulla metsiä voidaan seurata huomattavasti nykyistä tarkemmin. Tutkimuksen avulla saadaan myös lisää tietoa ilmastonmuutoksesta.

Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt Rautiaisen From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra -tutkimushankkeelle lähes kahden miljoonan euron ERC Consolidator -rahoituksen. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää kaukokartoituksen perusteoriaa ja sen avulla kartoittaa metsäalueita eri puolilla maailmaa.

Kaukokartoituksen ja maanmittauksen tutkimusala on vanha, mutta uusi tekniikka vie alaa eteenpäin vauhdilla.

”Satelliitit havainnoivat maata usealla eri aallonpituusalueella. Niitä yhdistämällä voidaan uusien spektrianalyysien avulla tuottaa tarkka kuva metsästä, sen rakenteesta ja aluskasvillisuudesta”, Rautiainen kertoo.

Hankkeen pääpaino on perustutkimuksessa ja uuden teorian kehittämisessä, joka toimii pohjana uusille kartoitussovelluksille.

”Tulevaisuudessa on mahdollista saada tietoa metsäpuiden rakenteesta ja päätellä metsien tila. Samalla saadaan tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Satelliittikuvat antavat tietoa myös kasvien fotosynteesistä, jota käytetään tutkittaessa kasvillisuuden ja ilmakehän vuorovaikutussuhdetta”, Rautiainen sanoo.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun dekaani Gary Marquis sanoo rahoituksen osoittavan, että panostukset tutkimukseen kannattavat.

”Olen ylpeä kaukokartoituksen tutkimusryhmän erinomaisesta työstä. Nyt saatu rahoitus kertoo tutkimuksen korkeasta tasosta.”

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa uusia tieteellisiä avauksia ja uraauurtavaa huippututkimusta. Tutkimusneuvoston arviointiryhmä myönsi tänä vuonna rahoituksen vain yhdeksälle sovelletun biotieteen ja ei-lääketieteellisen teknologian hankkeelle koko Euroopassa. Kyseessä on ensimmäinen Insinööritieteiden korkeakoulun saama rahoitus Euroopan tutkimusneuvostolta. ERC Consolidator Grant myönnetään huippututkijalle oman tutkimusryhmän vahvistamiseen ja menestyksekkään uran luomiseen Euroopassa

Tutkimushankkeen yhteistyökumppaneita ovat Bostonin yliopisto, Soulin kansallinen yliopisto, Zürichin yliopisto, Tarton observatorio ja Tšekin Global Change Research Institute.

Kaukokartoitusta voi opiskella Aalto-yliopiston geoinformatiikan maisteriohjelmassa, jossa opiskelijat pääsevät itse tekemään muun muassa satelliittikuvien analyysejä ja spektrimittauksia.