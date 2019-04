Maailman nuorten ääni kuuluviin

Maailman nuoret ovat kokoontuneet YK:n kahdeksanteen ja suurimpaan talous- ja sosiaalineuvoston nuorisofoorumiin 8.- 9.4. New Yorkiin. Nuorisofoorumi keskittyy erityisesti osallistamaan nuoria kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvään keskusteluun.

Yksi 1200:sta nuoresta osallistujasta on Helsingin YMCA:n oma nuori, Milla Mäkinen, joka on mukana edustamassa YMCA:n nuorten ääntä. Mäkisen mukaan on mahtavaa, ettei nuorisofoorumi ole näennäistä nuorten kuulemista, vaan osa valmisteluprosessia YK:n muita vuoden kokouksia varten.

”Oli hienoa itse pystyä tuomaan viestejä omasta paikallisyhdistyksestä ja kytkeä ne osaksi globaalia vaikuttamisagendaa, siinä on meidän vahvuutemme”, Mäkinen iloitsee.

Nuorisojärjestöillä ja nuorilla on avainrooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa Suomen YMCA:n pääsihteerin Juha Virtasen mukaan, sillä nuorisojärjestöt voivat mobilisoida toimintaa ruohonjuuritason yhteisöissä nopeasti.

”Nuoret on usein nähty toiminnan kohteina tai uhreina, mutta on aika nostaa nuoret aktiivisiksi toimijoiksi. Kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030, rakentaanuorten tulevaisuutta ja heidän osallisuutensa on kohtalon kysymys”, Virtanen jatkaa.

Nuorisofoorumin merkitys kasvaa

Foorumissa koostetaan suosituksia vuoden 2019 tuleviin YK:n kokouksiin, kuten korkean tason poliittiseen foorumiin (HLPF), YK:n yleiskokoukseen ja ilmastokokoukseen. Lisäksi foorumissa käsitellään ensimmäistä nuorisostrategiaa ja päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha & turvallisuus toimeenpanoa.

Foorumi kokoaa yhteen nuorisojärjestöt, jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, YK:n nuorisodelegaatit, YK:n edustot sekä kansainvälisten järjestöjen edustajat. YMCA:lla on ollut erityisstatus YK:ssa vuodesta 1947 alkaen. Tänä päivänä YMCA edustaa 68 miljoonan nuoren ääniä 120 eri maasta.

Kuva1: Kuvaaja: Joe Fifield Kuvateksti: Milla Mäkinen iloitsee siitä, ettei nuorisofoorumi ole vain näennäistä nuorten kuulemista, vaan osa valmisteluprosessia YK:n muita kokouksia varten.

Kuva2: Kuvaaja: Joe Fifield Kuvateksti: YMCA osallistui YK:n nuorisofoorumiin 18:n nuoren voimin.