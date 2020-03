Maailman paloteknisen suunnittelun markkinajohtaja Jensen Hughes ostaa suomalaisen L2 Paloturvallisuus Oy:n

Strateginen yrityskauppa laajentaa Jensen Hughesin läsnäoloa Euroopan markkinoilla lisäten L2 Paloturvallisuuden palveluvalikoimaa.

Helsinki, 5.3.2020 – Jensen Hughes, turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu- ja konsultointialan maailmanlaajuinen markkinajohtaja on tänään ilmoittanut ostaneensa Suomen johtavan paloturvallisuusyrityksen L2 Paloturvallisuus Oy:n, joka on erikoistunut suurten ja vaativien projektien paloturvallisuuden konsultointiin ja toiminnalliseen paloturvallisuussuunnitteluun.

Viime vuosina Gryphon Investorsin portfolioon kuuluva Jensen Hughes on tehnyt useita investointeja nimekkäisiin paloturvallisuuteen keskittyviin yrityksiin ympäri maailman. Vuonna 2018 Jensen Hughes teki yrityskaupat Iso-Britanniassa ja Irlannissa toimivan Jeremy Gardner Associatesin (JGA) kanssa. Seuraavat investoinnit ovat olleet IFIC Glasgow’sta ja SAFire Soulista.

Vuonna 1998 perustettu L2 Paloturvallisuus on edelläkävijä suomalaisessa paloturvallisuussuunnittelussa ja on alusta alkaen ollut mukana useimmissa Suomen merkittävimmissä rakennusprojekteissa. “L2:n henkilökunta on Juha-Pekka Laaksosen johtamana ollut paloturvallisuuden lainsäädännön kehityksen eturintamassa luoden sellaista teknistä osaamista, joka tulee vaikuttamaan Suomessa ja sen naapurimaissa vielä vuosikymmeniä", sanoo Jensen Hughesin toimitusjohtaja Raj Arora. “Olemme innoissamme, että he liittyvät joukkoomme tuoden asiantuntemuksensa asiakkaidemme kasvavien tarpeiden käyttöön Euroopassa.”

L2 Paloturvallisuuden perustajaosakas Juha-Pekka Laaksonen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien toisen perustajaosakkaan Jukka Laineen jäätyä eläkkeelle. Yhtiön palveluksessa on 36 työntekijää ja toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa.

”Jensen Hughes tarjoaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaille uusia palveluja ja teknistä osaamista, joilla vahvistamme entisestään toimialan edelläkävijän asemaamme. Samalla uusien urapolkujen ja resurssien myötä uskomme L2:n olevan vielä entistäkin houkuttelevampi työpaikka kilpailtaessa alan huippuosaajista.” JP Laaksonen kiteyttää.