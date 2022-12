Maailman parhaaksi DJ:ksi valittu Tiësto Suomeen ensi kesänä

Maailmankuulu Tiësto Suomeen seitsemän vuoden tauon jälkeen

Hollantilainen Grammy-palkittu DJ ja tuottaja Tiësto on jo 2000-luvun alusta alkaen kuulunut maailman tunnetuimpiin elektronisen tanssimusiikin kärkinimiin. Tiësto on vuosien varrella valloittanut stadionluokan keikkalavoja ympäri maailmaa aina vuoden 2004 Kreikan kesäolympialaisten avajaisista asti. Tïësto on äänestetty kaikkien aikojen parhaaksi DJ:ksi brittiläisen klubi- ja elektroniseen musiikkiin erikoistuneen julkaisu Mixmagin äänestyksessä vuonna 2011 sekä maailmanlaajuisesti arvostetun Rolling Stone -lehden äänestyksessä vuonna 2012.

Kansainväliseksi DJ-ikoniksikin tituleeratulla Tiëstolla on yhteensä yli 8 miljardia striimiä eri alustoilla, yli 36 miljoonaa myytyä levyä, yli 30 miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa sekä yli 160 miljoonaa TikTok-katselukertaa. Tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat mm. lähes miljardi striimiä Spotifyssa kerännyt “The Business”, Ava Maxin kanssa tehty yhteiskappale “The Motto” sekä Dzekon, Premen ja Post Malonen kanssa tehty “Jackie Chan”. Artistin uusimpia julkaisuja kuluneelta vuodelta ovat Tate McRaen kanssa tehty yhteiskappale “10:35” sekä Solardon ja Poppy Baskcombin kanssa tehty “I Can’t Wait”.

Suomessa Tiësto on keikkaillut viimeksi Helsingin Weekend Festivalilla vuonna 2016, joten ensi kesän esiintymisiä on odotettu jo kauan.

“Onnistuimme ohjelmaneuvotteluissa erinomaisesti. Nyt julkaistu Tiësto on taatusti yksi kiinnostavimmista ja ajankohtaisimmista elektronisen musiikin nimistä ensi kesän kotimaan festivaaleilla”, kertoo Aura Festin ja Solar Sound Festivalin järjestävän Nordic Live Productions Oy:n toimitusjohtaja Tommi Mäki.

Aura Fest 2023 ohjelmistoon julkaistut artistit:

Tiësto (NL)

Gettomasa

Sexmane

Isac Elliot

Gasellit

Cledos

Viivi

Mikael Gabriel

Jambo

Ege Zulu

Solar Sound Festival 2023 ohjelmistoon julkaistut artistit:

Tiësto (NL)

Gasellit

Isac Elliot

Viivi

Etta

Nebi

Ege Zulu

Ramses II