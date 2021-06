Maailman suurimman harrastejalkapalloturnauksen Red Bull Neymar Jr's Five Suomen finaalissa ratkottiin voittajajoukkue Brasilian maailmanfinaaleihin

Jaa

Brasilialaisen jalkapallotähden Neymarin nimeä kantava, Red Bull Neymar Jr’s Five -harrastejalkapalloturnaus nähtiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa Suomessa. Turnauksen karsintoja pelattiin kolmella eri paikkakunnalla; Espoossa, Turussa ja Tampereella. Karsintojen kuusi parasta joukkuetta jatkoi matkaansa Helsingissä 20. kesäkuuta pelattuun Suomen finaaliin josta voittajaksi kruunattiin loppuotteluun villin kortin saanut Mambo number Five -joukkue.

Red Bull Neymar Jr's Five Suomen finaali pelattiin aurinkoisessa ja lähes trooppisessa kesäsäässä Helsingin Kalliossa sijaitsevalla perinteikkäällä Väinö Tannerin urheilukentällä. Lopputurnauksessa nähtiin useita loistavia yksilö -ja joukkuesuorituksia, mutta finaalipeliin tiensä raivasivat erittäin tasaväkisesti pelanneet Mambo number Five ja FC Fireball.

Illan viimeinen matsi olikin odotetusti todella tiukkaa vääntöä. Lähes puolet nopeatempoisesta ottelusta pelattiin ilman maaleja, kunnes neljän minuutin kohdalla alkoi tapahtua. Mambo otti 2-0 johdon viiden minuutin kohdalla, kahden peräkkäisen maalin jälkeen. FC Fireball kavensi johtoa yhteen maaliin päästen lukemiin 2-1 heti tilanteen sallittua, mutta joukkue ei kuitenkaan pystynyt enää selättämään Mambo Number Five:n vahvaa ylivoimapeliä. Peli päättyi 4-1 lukemiin Mambo Number Five:n viedessä finaalivoiton Suomessa ensimmäistä kertaa pelatusta Red Bull Jr's Five -harrastejalkapalloturnauksesta.

Voittajajoukkue luotti finaalissa vahvasti omaan tekemiseen. "Five-a-side on pelimuotona aika kova, pitää olla tarkkana heti alussa ja varoa koko ajan sitä, että vastustaja ei tee ensimmäistä maalia. Pitää aina myös muistaa se, että jos joutuu tappiolle niin pitää pään kylmänä ja luottaa omaan tekemiseen". Voiton myötä joukkue pääsee edustamaan Suomea 18. joulukuuta Brasilian Praia Grandessa pelattavassa maailmanfinaalissa ja saa samalla myös mahdollisuuden pelata itse Neymar Jr:n omaa joukkuetta vastaan. Viimeksi 10 vuotta sitten yhdessä pelannut joukkue aikoo lähteä Brasiliaan samalla, jo hyväksi todetulla taktiikalla johon kuuluu muun muassa vastustajien hämmentäminen ja ennakkoon treenaaminen. "Maailmanfinaaleihin pitää kyllä valmistautua, kun ei sitä ikinä tiedä mitä siellä tulee vastaan. Matkaan lähdetään kuitenkin erittäin odottavilla ja hyvillä fiiliksillä!".

Red Bull Neymar Jr's Five -maailmanfinaali pelataan Instituto Projeto Neymar Jr -nimeä kantavassa, yksityisessä ja voittoa tavoittelemattomassa keskuksessa, jonka huippupelaaja itse ja hänen perheensä ovat perustaneet. Keskus sijaitsee Praia Granden Jardim Glóriassa, missä Neymar Jr vietti suurimman osan lapsuudestaan. 8 400 m2 laajuinen koulutus- ja urheilukeskus palvelee 2 470 vähäosaista, 7–14-vuotiasta lasta ja nuorta.

Lataa Suomen finaalin kuvat vapaaseen editoriaaliseen käyttöön täältä.

Suomen finaalissa pelanneet joukkueet:

FC Fireball

FC Snezi

Mambo number Five

FC Allstars

Falcao

Urkendias

Otteluohjelma ja tulokset:

https://redbull.torneopal.fi/



Mikä on Red Bull Neymar Jr's Five?

Red Bull Neymar Jr’s Five on viiden pelaajan joukkueilla ja ilman maalivahtia pelattava jalkapalloturnaus. Kyseessä on katujalkapalloa muistuttava, nopeatempoinen ja tekninen laji. Osallistujien ikähaarukkaa on kasvatettu viime vuodesta ja joukkueen muodostavat nyt 5-7 pelaajaa, joiden tulee olla 16-35 vuotiaita.

Säännöt ovat selkeät – aina kun joukkue tekee maalin, toinen joukkue menettää yhden pelaajistaan. Enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa. Ottelu kestää 10 minuuttia tai niin kauan, kun toiselta joukkueelta loppuu pelaajat. Helsingin finaalin voittajajoukkue jatkaa matkaansa Brasiliassa pelattavaan maailmanfinaaliin, jossa se kohtaa muiden maiden voittajat, sekä itse Neymarin.



Red Bull Neymar Jr’s Five -jalkapalloturnaus järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa ja aikaisempina vuosina maailmanmestaruudesta on taistellut yli 400 000 pelaajaa 75 eri maasta ja kuudesta eri maanosasta. Vuonna 2019 mestaruus meni sekasarjassa Unkariin ja naisten sarjassa Slovakiaan.

Lisätiedot: www.redbull.fi/neymar