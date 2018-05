Maailman suurin Happy Hour -tempaus saa jatkoa – Restamax järjestää Suomen suurimman afterworkin keskiviikkona 9.5.

Tänään aukeava Dark Room: Ihmiskoe on tiettävästi Suomen ensimmäinen täysin pimeä pakopelihuone – ja takuulla hengästyttävän intensiivinen kokemus 29.3.2018 12:00 | Tiedote

Restamaxin tytäryhtiö Poolmax Oy toi Tampereen Run Out -pakopelien yhteyteen uudenlaisen pakopelielämyksen, jossa on karattava sysipimeästä mielisairaalasta pelkkien ääniohjeiden perusteella. Paon on onnistuttava tunnin aikarajan puitteissa.