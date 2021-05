Maailman suurin juoksutapahtuma Wings for Life World Run 2021 haastaa kaikki liikkeelle hyvän asian puolesta!

Jaa

Toukokuun 9. päivä klo 14.00 (Suomen aikaa) yli 120 000 juoksijaa ympäri maailmaa lähtevät liikkeelle samanaikaisesti Wings for Life World Run –sovelluksen kanssa. Kilpailussa juostaan niin kauan kunnes virtuaalinen catcher car saa juoksijan kiinni. Tapahtuman rekisteröitymismaksut ja lahjoitukset menevät 100% lyhentämättömänä selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon. Wings for Life-säätiön tukemaa tutkimusta tehdään myös Suomessa.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat riippuvaisia pyörätuolista selkäydinvamman johdosta. Melko usein siihen on syynä liikenneonnettomuus tai kaatuminen.

Wings for Life on voittoa tavoittelematon selkäydinvammojen hoitoon keskittyvä organisaatio joka rahoittaa tutkimushankkeita ja kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa. Vuodesta 2014 lähtien juostu Wings for Life World Run on auttanut lukemattomia selkäydinvammapotilaita parantamaan elämänlaatuaan. Seitsemän viime vuoden aikana tapahtumaan on osallistunut jo 740 860 juoksijaa, jotka ovat juosseet yhteensä 7 378 113,6 kilometriä, keräten selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon 29 230 000 euroa.

Kolmatta kertaa Wings for Life World Run -juoksutapahtumaan lähtevälle seiväshyppääjä Wilma Murrolle osallistumispäätös oli helppo. "Wings for Life World Runissa kerätyt varat menevät niin hyvään tarkoitukseen, ettei osallistumista tarvitse sen enempää perustella. Juostessa ehtii ajatella ja arvostaa sitä, että pystyy juoksemaan". Murto ei aio stressata juoksutuloksestaan liikoja vaan lähtee liikkeelle rennolla otteella, nauttimaan Aurajoen varren komeista juoksumaisemista. "Viime vuonna juoksin 12,5 kilometriä, mikä oli mulle tosi iso juttu. Juoksen arjessa pidempiä matkoja todella vähän, joten hyvin puhtaalta pöydältä ja ilman odotuksia lähdetään matkaan. Lähden nauttimaan matkasta ja siihen on hyvä valmistautua pienellä hölkällä edeltävänä päivänä. Kisapäivänä tankkaus puurolla ja banaanilla ja kevyet venyttelyt ennen starttia!", sanoo Murto.

Vuoden 2020 Wings for Life World Runissa nähtiin myös todella kovan luokan suomalaistulos kun rovaniemeläinen maratoonari Ossi Peltoniemi ylsi 57,03 kilometrin juoksullaan maailmanlaajuisen tuloslistan TOP10 parhaimman joukkoon. Tänä vuonna Peltoniemen tavoitteena on rikkoa Wings for Life World Run 2021 sovellusjuoksuun osallistumisen yhteydessä myös nykyinen miesten 50 kilometrin Suomen ennätys. Juoksu tulee tapahtumaan viiden kilometrin virallisesti mitatulla pyörätiellä Rovaniemellä. "Tässä on hyvä harjoitustalvi takana, joten uuden ennätyksen juokseminen pitäisi olla realistista. Tavoitteenani on väliaikana 50 kilometriä alle 3.11.33 ja jatkaa siitä niin pitkään kuin mahdollista catcher caria karkuun", Peltoniemi kertoo.

Hyvän asian puolesta lenkkeilemään voi lähteä kuka tahansa ja se onnistuu helposti ladattavan sovelluksen avulla missä vain - virtuaalisen catcher auton kirittäessä suoritusta. Tapahtumassa ei juosta mitään tiettyä matkaa, vaan niin pitkälle kunnes catcher-auto saavuttaa juoksijan. Auto lähtee liikkeelle 30 minuuttia startin jälkeen ja pikkuhiljaa vauhtia nostamalla saavuttaa juoksijat. Maali on siinä, missä catcher-auto saavuttaa juoksijan. Virallinen Wings for Life World Run -sovellus pitää osallistujan ajan tasalla auton sijannista ja siitä, milloin se saavuttaa hänet.



Sovelluksen lataaminen on maksutonta. Juoksuun oikeuttava 20€ rekisteröitymismaksu ohjataan 100% lyhentämättömänä selkäydinvammojen kansainväliseen tutkimustyöhön ja hoitoon.





Wings for Life

