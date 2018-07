Maailman tunnetuin oopperatalo La Scala vierailee Savonlinnan Oopperajuhlilla kesällä 2019

Legendaarinen italialainen oopperatalo tuo Suomeen uutuustuotantonsa Verdin I masnadierin (Rosvot).

Maailman tunnetuin oopperatalo, italialainen Teatro alla Scala vierailee Savonlinnan Oopperajuhlilla kesällä 2019. La Scala esittää Suomen ensivierailullaan Olavinlinnassa Giuseppe Verdin oopperan I masnadieri (Rosvot) ja maailman huippulaulajien tähdittämän juhlakonsertin. Vierailu on yksi merkittävimmistä oopperajuhlien historiassa ja samalla sen historian suurin taloudellinen panostus.

”Milanon Teatro alla Scalan vierailu on meille suuri kunnia, sillä he vierailevat valikoidusti maailman oopperataloissa, nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. La Scalan vierailu on oopperajuhlien historian suurin panostus, ja myös tuotannollisesti poikkeuksellisen mittava. Italiasta Suomeen tulee lähes 230 ihmistä”, Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti kertoo.

Giuseppe Verdin I masnadieri (Rosvot) on La Scalan uutuustuotanto, joka saa ensi-iltansa Milanossa kesäkuussa 2019. Heti heinäkuussa se vierailee Savonlinnassa. Oopperan ohjaa David McVicar, joka on vieraillut myös Savonlinnan Oopperajuhlilla Rigoleton ohjaajana vuonna 2017. Rigoletto palaa ohjelmistoon kesällä 2019.

Oopperan lisäksi kesällä 2019 kuullaan myös juhlakonsertti, jossa esiintyvät laulajat maailman huipulta Sonya Yoncheva, Giorgio Berrugi, Leo Nucci ja Ferruccio Furlanetto.

”Savonlinnan Oopperajuhlilla on vieraillut oopperataloja vuodesta 1987 alkaen. Vaikka perinteet ovat pitkät, historiallisen italialaisen oopperatalon ensimmäinen esiintyminen Suomessa, keskiaikaiseen Olavinlinnaan rakennetulla näyttämöllä on jotain aivan ainutlaatuista. La Scala on laittanut parhaat voimat liikkeelle”, festivaalijohtaja Jan Strandholm sanoo. “On myös upeaa, että saamme Savonlinnaan La Scalan uutuustuotannon I masnadierin aivan tuoreeltaan.”

La Scalan uutuustuotannon saaminen Savonlinnaan on vuosien työn tulos. “La Scalan johtaja Alexander Pereira kävi kymmenisen vuotta sitten Savonlinnan Oopperajuhlilla ja ihastui. Aloittaessamme keskustelut mahdollisesta vierailusta, hän totesi heti, että tämä tehdään”, taiteellinen johtaja Silvasti kertoo.

La Scalan tulon Suomeen mahdollistivat etenkin Jane ja Aatos Erkon säätiön yli miljoonan euron lahjoitus sekä usean muun sponsorin ja julkisen toimijan tuki Oopperajuhlille. “Olemme äärettömän kiitollisia kaikille tukijoille, jotka mahdollistavat tämän merkittävän vierailun”, Silvasti ja Strandholm kiittävät.

Katso taiteellisen johtajan Jorma Silvastin haastattelu: https://youtu.be/rDl30nv1s_w

La Scala pähkinänkuoressa:

Virallinen nimi Teatro alla Scala

Yksi maailman kuuluisimmista oopperataloista

Sijaitsee Milanossa, Italiassa

Avattu vuonna 1778

La Scalassa on kantaesitetty monia maailmankuuluja oopperoita, useiden Italian kuuluisimpien oopperasäveltäjien teoksia ja siellä ovat laulaneet maailman kuuluisimmat laulajat.

Säveltäjä Giuseppe Verdin ura alkoi ja päättyi La Scalassa. Siellä esimerkiksi kantaesitettiin hänen ensimmäinen oopperansa Oberto, sekä mestariteokset Nabucco, Otello ja Falstaff

Savonlinnan juhlakonsertissa esiintyvät mm. Sonya Yoncheva Giorgio Berrugi Leo Nucci Ferruccio Furlanetto

