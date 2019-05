Maailman uhanalaisimpiin lukeutuvan kalan kanta kasvoi SEA LIFEssa

SEA LIFEn vuonna 2018 alkanut pandakillien (Cyprinodon bobmilleri) suojeluhanke tuottaa tulosta. Pandakillin ainoa tunnettu luonnonkanta elää pienessä, rikkipitoisessa Baño de San Ignacio -nimisessä lähteessä Nuevo Leónin osavaltiossa Meksikossa, jossa lajin tulevaisuus on vaakalaudalla. Kuluneen vuoden aikana SEA LIFE on keskittynyt pandakilleille suotuisan lisääntymisympäristön luomiseen ja projektin edetessä voidaan todeta, että ponnistelut suojeluhankkeen hyväksi ovat tuottaneet tulosta. Akvaariossa elävien yksilöiden määrä on viisinkertaistunut ja SEA LIFEn eläintenhoitotiimi valmistautuu kolmannen pandakillisukupolven syntymään. 22.5.2019 suojeluhankkeeseen ja sen edistymiseen kävi tutustumassa myös Meksikon Suomen suurlähettiläs, herra Ernesto Céspedes.

Meksikon Suomen suurlähettiläs, herra Ernesto Céspedes vieraili SEA LIFE Helsingissä keskiviikkona 22.5. ja tutustui suojeluhankkeen edistymiseen intendentti Markus Dernjatinin johdolla. Suojeluhanketta ja sen edistymistä herra Céspedes kommentoi seuraavasti: ”… Meksiko on yksi maailman biologisesti monimuotoisimmista maista ja pitää arvossa kansainvälisten tutkijoiden kiinnostusta yhteistyöhön meksikolaisten alkuperäislajien suojelemiseksi. Pandakilli on uhanalainen laji, jonka luontainen elinympäristö on erittäin rajoittunut, joten SEA LIFEn asiantuntijoiden kiinnostus lajin suojelemiseen on enemmän kuin tervetullutta”. Vierailunsa yhteydessä Meksikon suurlähettiläs kiitti SEA LIFEa ja esitti toiveensa tulevasta yhteistyöstä meksikolaisten tiedeasiantuntijoiden kanssa tämän ja muiden lajien hyväksi. SEA LIFE jatkaa suojeluhanketta ja toivoo projektin herättävän kiinnostusta muissakin tahoissa. ”Alustavasti olemme neuvotelleet Lontoon eläintieteellisen yhdistyksen (Zoological Society of London) akvaarion kanssa yhden pandakillipopulaation siirtämisestä heidän tiloihin loppuvuodesta 2019. Mitä useampaan paikkaan laji saadaan sijoitettua, sen paremmin se on turvassa, jos luontoonpalautustoimia tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän lisäksi pyrimme edistämään luonnonkannan arviointia sekä esiintymisalueen tarkempaa tutkimusta, jotta mahdollisiin uhkiin voitaisiin varautua paremmin”, toteaa intendentti Markus Dernjatin.

