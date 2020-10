Maailmankuulu koulutusilmiö Elements of AI saa jatko-osan: Helsingin yliopisto ja Reaktor kannustavat ratkomaan tekoälyn avulla tosielämän ongelmia

Helsingin yliopisto ja teknologiayhtiö Reaktor julkaisevat tänään keskiviikkona jatko-osan Elements of AI -tekoälykurssille, jolla on jo yli puoli miljoonaa osallistujaa ympäri maailman. Kaikille avoin ja ilmainen kurssi tarjoaa opiskelijoilleen väylän tekoäly-yhteisöön ja auttaa ratkomaan arjen, työelämän ja yhteiskunnan haasteita tekoälyn avulla.

Ymmärrystä tekoälystä syventävä avoin ja ilmainen verkkokurssi Building AI aukeaa 21. lokakuuta 2020. Helsingin yliopiston ja teknologiayhtiö Reaktorin luoma kurssi on jatkoa yliopiston historian suosituimmalle kurssille Elements of AI:lle. Building AI -kurssin tavoite on edeltäjänsä tapaan tarjota tietoa tekoälystä niille, jotka eivät ole teknologia-alan ammattilaisia.

– Tekoäly näkyy elämässämme esimerkiksi suoratoistopalveluiden suosittelualgoritmeina ja kasvojentunnistustekniikoina. Haluamme tehdä tutuksi ne työkalut, joilla tekoälyjärjestelmiä luodaan. Näin ihmiset pääsevät osaksi tätä yhteiskunnan muutosta eivätkä vain sopeudu jonkin teknologiaeliitin tekemisiin, sanoo Building AI -kurssin vastuuopettaja, tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta.

Building AI keskittyy algoritmeihin, joilla tekoälyohjelmat toimivat. Kurssin voi suorittaa kolmella eri vaikeustasolla. Helpoimmalla tasolla kurssilaisen ei tarvitse osata kirjoittaa tai lukea koodia, mutta kahdella vaikeimmalla tehtävät sisältävät Python-kielen lukemista, muokkaamista ja kirjoittamista. Kurssin lopputuloksena kuka tahansa pystyy muodostamaan realistisen idean tekoälyratkaisusta johonkin itselle tärkeään ongelmaan.

– Building AI rakentaa sillan perustason ja koodaustaitoa vaativien kurssien välille. Kurssin kautta avaamme opiskelijoille väylän tekoäly-yhteisöön sekä autamme heitä kartuttamaan työelämän kannalta tärkeää osaamista. Lisäksi etsimme kurssin lopputöistä toteutuskelpoisia ideoita, joita yhdistämme niiden mahdollisiin toteuttajiin, Reaktorin koulutusliiketoimintayksikkö Reaktor Educationin tekoälykoulutusvastaava Joni Suorsa kuvailee.

Elements of AI:lla jo yli puoli miljoonaa opiskelijaa

Elements of AI:n ensimmäisellä osalla on jo yli 530 000 osallistujaa ympäri maailman ja sitä käännetään parhaillaan kaikille virallisille EU-kielille. Reaktor Educationin ja Helsingin yliopiston tavoitteena on opettaa tekoälyn perusteet yhdelle prosentille maailman väestöstä.

Reaktor ja Helsingin yliopisto haluavat demokratisoida tietoa ja innostaa mukaan ryhmiä, jotka usein jäävät teknologiakeskustelujen ulkopuolelle. Huippuyliopisto MIT:n innovaatiopalkinnonkin voittaneen Elements of AI:n suorittajista 40 prosenttia on naisia ja 25 prosenttia yli 45-vuotiaita.

– Tekoälyn käyttökohteita on hyvin vaikea tunnistaa, jos ei tunne teknologiaa tai käyttötarkoitus on vieras. Haluamme tarjota ihmisille konkreettisia välineitä tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämiseen – Eurooppa on tässä vielä enimmäkseen kokeiluvaiheessa, Reaktorin tekoälyliiketoiminnan johtaja Hanna Hagström sanoo.

Aluksi englanniksi aukeava Building AI on edeltäjänsä tapaan kaikille maksuton, ja siitä voi saada kaksi opintopistettä. Todistukseksi suorituksestaan opiskelija voi lisäksi halutessaan ostaa 50 euroa maksavan virallisen sertifikaatin. Se ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan koko kurssin voi edelleen suorittaa ja opintopisteet saada täysin ilmaiseksi.