Maailmankuulun globalisaatiokriitikon Helena Norberg-Hodgen viimeisin teos nyt suomeksi!

Globalisaatio lupasi yhdistää meidät toisiimme, poistaa kansakuntien väliset konfliktit ja levittää vaurautta kaikkiin maailman kolkkiin. Kaunis lupaus ei koskaan toteutunut: kaikkialla maailmassa rikkaat jatkavat rikastumistaan ja köyhät köyhtymistään samalla kun kansainväliset jännitteet lisääntyvät, luonnolliset elinympäristöt tuhoutuvat, kulttuurierot katoavat ja yhteiskunnalliset ongelmat kasvavat korkoa korolle.

Uusi elämäntapa on kuitenkin mahdollinen.

Kirjassansa Tulevaisuus löytyy läheltä (Local is Our Future. Steps to an Economics of Happiness) maailmankuulu globalisaatiokriitikko Helena Norberg-Hodge osoittaa, että maailmantaloudelle on kuviteltavissa vaihtoehto, joka löytyy aivan silmiemme edestä: lähiympäristöstämme, omista yhteisöistämme, henkisistä kyvyistämme ja tunnesiteistämme.

Kirkasjärkisellä, lempeällä mutta periksiantamattomalla tyylillään Norberg-Hodge paljastaa maailmantalouden sudenkuopat ja kertoo konkreettiset toimet, joihin ryhtymällä voimme rakentaa maailmamme uudelleen itsemme näköiseksi ja syvimpiin tarpeisiimme vastaavaksi. Näin hän piirtää askelmerkit onnellisuuden talouteen, jonka ydintotuus on yhtä vanha kuin ihminen itse: tullaksemme onnellisiksi meidän on jälleen tultava paikallisiksi.

Kirjan on suomentanut Hannu Poutiainen.

Kirja ilmestyy toukokuussa.

Kirjailijasta

Helena Norberg-Hodge on kielitieteilijä, kirjailija ja elokuvantekijä. Hän on perustanut kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman Local Futures -järjestön.