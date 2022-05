Maailmanmenestykseksi kasvanut Kiltin tytön murhaopas on koukuttava true crime -murhamysteeri

Viisi vuotta sitten Sal Singh murhasi tyttöystävänsä Andie Bellin. Poliisi tietää, että Sal teki sen. Kaikki kaupungissa tietävät, että Sal teki sen.

Mutta murhan jälkimaininkien kalvamassa pikkukaupungissa kasvanut Pippa Fitz-Amobi ei ole asiasta niin varma. Kun Pippa valitsee tapauksen kouluprojektinsa aiheeksi, hän pääsee perille salaisuuksista, joita joku on epätoivoisesti yrittänyt pimittää.

Jos todellinen tappaja on edelleen vapaalla jalalla, kuinka pitkälle hän on valmis menemään salatakseen tekonsa?

Kirjailija Holly Jackson sai idean Kiltin tytön murhaoppaaseen murhapodcastien maailmasta. Hänen tavoitteenaan oli kirjoittaa kirja, joka muistuttaisi tavallisen ihmisen tekemää rikostutkimusta. Siksi kirjassa on mukana litteroituja haastatteluita, karttakuvia ja muita true crime -tutkimuksista tuttuja elementtejä.

Vuonna 2019 englanniksi ilmestynyt YA-romaani Kiltin tytön murhaopas on ollut valtava menestys maailmalla, ja se on palkittu esimerkiksi Children's Book of the Year British Book Award -palkinnolla vuonna 2020. Samana vuonna kirja nousi myös NY Times Bestseller-listan ykköseksi.

Holly Jackson (s.1992) on Lontoossa asuva kirjailija, joka kirjoitti ensimmäisen romaaninsa 15-vuotiaana. Jacksonin kirjoja on käännetty jo lähes 20 kielelle. Kiltin tytön murhaoppaan on kääntänyt Leena Ojalatva.

Kiltin tytön murhaopas ilmestyy 19.5.2022

