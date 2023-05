Maailmanpankin tutkimus: Suomi logistiikan huippumaa - Tulli kärkijoukoissa

Tulli sijoittui tutkimuksessa jaetulle neljännelle sijalle, kun selvitettiin 139 maan tullitoiminnan ja tulliselvityksen tehokkuutta. Sijoituksessa on selkeää parannusta vuoden 2018 tutkimukseen, jolloin olimme sijalla 8. 139 maan logistiikan kokonaissuorituskykyindeksissä Suomi on toinen, kun vuonna 2018 sijoitus oli 10. Logistiikan suorituskyvyn mittaaminen ja sitä määräävien tekijöiden ymmärtäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon maailmanlaajuiset suuret muutokset ja häiriöt markkinoilla vuodesta 2018.

– Tämä maailmanlaajuinen tutkimus nostaa esiin Suomen hyvän kilpailukyvyn tällä sektorilla. Suomi on saari, mutta edellytykset pärjätä kansainvälisessä kaupassa ovat puitteiden puolesta todistetusti hyvät. Menestyksen taustalla on mm. tasokas infrastruktuuri, toimijoiden korkeatasoinen osaaminen, kyky pysyä aikatauluissa ja tehdä sitoutunutta yhteistyötä viranomaisten kesken ja kaikkien asiakkaiden suuntaan, toteaa Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen

– Tulli panostaa vahvasti asiakasyhteistyöhön, mahdollisimman helppokäyttöisiin digitaalisiin palveluihin ja häiriöttömään valvontaan sekä tavoitettavuuteen ja neuvontaan. Edellisen Maailmanpankin tutkimuksen jälkeen on tapahtunut paljon, kuten brexit, arvonlisäveron alarajan poisto, koronapandemia ja Ukrainan sota. Mullistavista muutoksista huolimatta olemme pystyneet parantamaan sijoitustamme, Mäkinen jatkaa.

Toimitusketjun luotettavuus on ratkaisevan tärkeää maailmankaupassa, jossa tullien nykyaikaistamisella, uusilla teknologioilla ja yhteiskuntaa hyödyttävillä päätöksillä on merkittävä rooli. Toimiva, nopea ja luotettava logistiikka palvelee Suomen talouskasvua ja työllisyyttä.

Koronapandemia aiheutti tunnetusti laajoja häiriöitä laiva- ja lentorahtiliikenteeseen. Lisäksi monissa maissa sovellettiin tiukkoja koronarajoituksia. Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen seurauksena energian ja elintarvikkeiden hinnat nousivat, koska vienti Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta katkesi. Venäjän ja Valko-Venäjän kauppa- ja kuljetusyhteydet Eurooppaan katkesivat suurelta osin, mukaan lukien lennot Venäjän ilmatilan yli ja konttijunaliikenne Euroopan ja Aasian välillä Venäjän kautta.

Tutkimuksessa selvitettiin 139 maan logistista suorituskykyä kuudelta osa-alueelta: 1) tullitoiminnan ja tulliselvityksen tehokkuutta, 2) kauppaan ja liikenteeseen liittyvän infrastruktuurin laatua, 3) kansainvälisten kuljetusten kustannustehokkuutta, 4) logistiikkapalvelujen osaamista ja laatua, 5) lähetysten seurattavuutta ja jäljitettävyyttä sekä 6) lähetysaikatauluissa pysymistä.

Tutkimukseen vastasi 652 logistiikan ammattilaista 115 maasta. 2023 Logistics Performance Index (LPI) -tutkimus toteutettiin 6.9.–5.11.2022.

Kuusi parhaiten suoriutunutta maata tulliselvityksen ja tullitoiminnan tehokkuuden osalta 2023:

Pisteet (1-5)

4,2 Singapore

4,1 Tanska

4,1 Sveitsi

4,0 Suomi

4,0 Kanada

4,0 Ruotsi

Julkaisu: The Logistics Performance Index and Its Indicators (pdf)