Maailmantalouden epävarmuus heikentää suhdanneodotuksia

Kauppakamari kannustaa panostamaan paikallisiin yrityksiin 26.8.2019 12:07:00 EEST | Tiedote

Edistääkseen alueellista verkostoitumista Hämeen kauppakamari on ottanut käyttöön Tavata-sovelluksen jäsenyritysten verkostoitumistyökaluksi muun muassa uusien liikesuhteiden luomiseksi. ”Verkostoimalla yrityksiä ja yhteisöjä keskenään vahvistamme alueemme elinvoimaisuutta. Paikallisuus on usein myös ympäristövastuullisuutta. Kuljetusmatkat lyhenevät, yhteydenpito nopeutuu ja hiilijalanjäljet pienenevät. Support your local -asenne kantaa pitkälle”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.