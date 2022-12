Maailmantalous taantuman partaalla

Maailmantalous on ennennäkemättömien haasteiden edessä ja talouskasvu heikkenee jyrkästi. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on korkea inflaatio, joka vaikuttaa koko maailmaan. Stagflaation uhka on konkreettinen monissa maissa elintarvikkeiden ja energian epävakaiden hintojen, Ukrainan sodan ja pandemian jatkuvien vaikutusten ja heikon kasvun vuoksi.

Tilanteen odotetaan kuitenkin helpottuvan vähitellen vuoden 2023 aikana kuluttajainflaation hidastuessa. Vuodesta 2023 tulee kuitenkin todennäköisesti vaikea sekä kehittyville että kehittyneille maille.

Globaalin BKT:n kasvun ennustetaan hidastuvan 1,2 prosenttiin vuonna 2023, kun se vuonna 2022 oli 2,9 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osalta odotamme BKT:n kasvun hidastuvan 2,9 prosenttiin vuonna 2023 (3,6 % vuonna 2022). Myös monilla kehittyneillä markkinoilla kasvu supistuu ensi vuonna ja voi olla euroalueella ja Yhdysvalloissa jopa lievästi negatiivista. Lisäksi nousevat korot aiheuttavat lisähaasteita monille talouksille.

Vuoden 2023 jälkeen kokonaiskuva näyttää hieman paremmalta, sillä odotamme keskuspankkien tämänhetkisten toimien ja toimitusketjujen normalisoitumisen helpottavan hintapaineita. Globaalin kasvun odotetaankin palautuvan tämänvuotiselle noin 2,9 prosentin tasolle vuonna 2024, jos Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset alkavat laantua.

Ennusteitamme ympäröi epätavallinen epävarmuus. Suurin riski on jatkuva korkea inflaatio, joka johtuu uusista energian hintashokeista ja palkka-hintakierteestä. Tämä voi saada keskuspankit ryhtymään vielä rajumpiin toimiin inflaation hillitsemiseksi, millä olisi puolestaan vakava vaikutus kasvuun. Tässä skenaariossa maailman BKT:n kasvu vuonna 2023 jäisi 0,6 prosentin tasolle.



Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi:

– Korkeasta inflaatiosta ja negatiivisista talousnäkemyksistä huolimatta suomalaisilla yrityksillä on mennyt vuonna 2022 melko hyvin. Havaittavissa kuitenkin on, että yritysten myyntisaatavien kierto on hidastumaan päin. Kunnollinen riskienhallintastrategia voi nyt turvata liiketoiminnan jatkuvuuden. Kun kassavirta on suojattu riskeiltä, voit käydä rohkeammin kauppaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yksi helpoimmista suojautumiskeinoista on käyttää luottovakuutusta.

