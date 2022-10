Maailmantilanne sai koiranruokatehtaan toimimaan nopeasti – Rovio Pet Foods kehitti uuden edullisen kotimaisen koiranruokasarjan

Rovio Pet Foodsin Rehti-koiranruoka on aikuisille koirille tarkoitettu täysravinto, joka takaa ravitsevan ja maittavan aterian edullisemmin. Sarjaan kuuluvat Rehti kotimainen kananappula ja Rehti kotimainen possunappula.

– Halusimme olla mukana tukemassa suomalaisten koirien omistajien arkea tässä haastavassa tilanteessa, kun elinkustannukset edelleenkin nousevat. Siksi kehitimme Rehti-täysravintosarjan, joka on kotimainen haastaja edulliselle tuontiruoalle, sanoo Rovio Pet Foodsin perustaja ja toimitusjohtaja Tero Rovio.

Edullinen ja laadukas

Rehti-koiranruoan tuotekehitys aloitettiin keväällä 2022, kun ensimmäiset viestit jälleenmyyjiltä ja kuluttajilta saapuivat tarpeesta saada edullisempaa kotimaista koiranruokaa. Rovio Pet Foodsilla haluttiin, että jokaisella koiranomistajalla on mahdollisuus valita kotimainen koiranruokavaihtoehto koirien lukumäärästä tai omasta taloustilanteesta riippumatta.

Tuotekehityksen tavoitteeksi otettiin aikuisen koiran täysipainoinen ja laadukas arkiruoka, jossa on kaikki tarpeellinen. Puhtaat kotimaiset raaka-aineet tulevat lähiseudun tuottajilta, ja makuvaihtoehtoina ovat kana ja possu. Rehti kuivaruoka sopii aikuisille koirille, joilla ei ole ravitsemuksen suhteen erityistarpeita.

– Olemme ketterä kotimainen toimija, joten saimme tuotekehityksen ja tuotannon nopeasti käyntiin. Pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, koska kaikki suunnittelusta valmistamiseen ja pakkaamiseen asti tapahtuu omassa tehtaassamme ilman ylimääräisiä välikäsiä. Ruoan valmistuskustannukset pysyvät kohtuullisina, ja siksi Rehti on edullista, jatkaa Tero Rovio.

Korona-aika kasvatti koirien määrää ja kiinnostusta kotimaiseen tuotantoon

Koirien määrä kasvoi korona-aikana huomattavasti, ja samanaikaisesti kriisit Euroopassa ovat kasvattaneet kiinnostusta kotimaiseen tuotantoon ja omavaraisuuteen.

Kotimaisuus on Rovio Pet Foodsille tärkeä arvo kaikessa. Rehti-koiranruoalla on Avainlippu-merkki, ja sen kotimaisuusaste on 98 prosenttia.

Rehti-koiranruokaa on jo kuluttajien saatavilla päivittäistavarakaupoissa, erikoismyymälöissä ja verkkokaupoissa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tero Rovio, Rovio Pet Foods, tero.rovio@roviopetfoods.fi, p. 0500 741 679

Rovio Pet Foods Oy on vuonna 2019 perustettu lemmikkieläinten ruokia valmistava suomalaisyritys. Tehdas sijaitsee Loimaalla. Rovio Pet Foods suunnittelee ja valmistaa omassa tehtaassaan Rehti-koiranruokaa sekä Werraton koiran- ja kissanruokia. Rovio Pet Foods käyttää tuotteissaan puhtaita laadukkaita kotimaisia raaka-aineita, joista iso osa on lähituotantoa. www.roviopetfoods.fi