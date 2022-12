Maakunnan energiastrategiasta voi antaa nyt palautetta

Kommentoi Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta 3.2.2023 saakka 9.12.2022 09:30:26 EET | Tiedote

Pirkanmaan uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta on nyt mahdollista kommentoida. Toivomme, että mahdollisimman moni pirkanmaalainen voisi sanoa siitä mielipiteensä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja jättää vapaamuotoista palautetta Pirkanmaan liiton aluetietopalvelun sivuilla. Palautekanava on auki 3.2.2023 asti, ja saatu palaute huomioidaan suunnitelman viimeistelyssä ennen sen hyväksymistä.