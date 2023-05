Maalaisromanttisen Jylhäsalmi-sarjan villimpi kaupunkilaisserkku hurmaa vauhdikkailla juonenkäänteillä.

Kirsi Pehkosen Siru Valpas -uutuussarjassa tuttua on koukuttavan viihdyttävä kerronta, ja uutta on urbaani miljöö ja rämäpäinen päähenkilö. ”Ronskimpaa ja vauhdikkaampaa tekstiä on hauska kirjoittaa”, Kirsi Pehkonen kiteyttää.

Kirsi Pehkonen: Etsivä löytää – Siru Valpas Ilmestyy 16.6. Kun avomies paljastuu petolliseksi nuljakkeeksi, Siru Valpas panee kiukuspäissään elämänsä kertaheitolla uusiksi. Pian hän huomaakin olevansa Etsintätoimisto Vitonen -nimisen pikkufirman omistaja ja ainoa työntekijä. Kauppaan kuuluu myös asiakasrekisteri, kulahtaneet huonekalut, vuokratut toimitilat ja omapäinen Nurejev-toimistokissa, jonka evästä on keittiökaapit täynnä. Eikä aikaakaan, kun Siru kohtaa niin asiakkaita, outoja hyypiöitä kuin henkeäsalpaavia komistuksiakin opetellessaan etsimään kadonneita henkilöitä ja rakennuksia. Onneksi apuna on myös ystävä Eve sekä uusia tuttavuuksia juonenkäänteitä selvittämässä. Etsivä löytää on Kirsi Pehkosen uutuusromaanisarjan aloitusosa. Kirjan tapahtumat sijoittuvat nimeämättömään suomalaiskaupunkiin, eikä sen siekailemattoman suora ja vauhdikas päähenkilö turhaan miehiltä lupia kysele. Kirsi Pehkonen on monipuolinen kirjoittaja ja kirjailija, joka on rakastetun maalaisromanttisen Jylhäsalmi-sarjan lisäksi julkaissut muita aikuistenromaaneja ja viisiosaisen tyttöjen jääkiekkosarjan. Pehkonen asuu Kuopion Vehmersalmella. Lisätiedot, arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt: hanna-leena.soisalo@otava.fi

