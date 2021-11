Maalämpö-alan myynti räjähtänyt - yksi Suomen suurimpia maalämpötilauksia Rototecille ja LeaseGreenille

Euroopan suurin geoenergia-alan yritys Rototec on saanut LeaseGreeniltä tilauksen, joka on yksi Suomen suurimmista maalämpötilauksista tähän asti. Tilaus on yhteistilaus, joka sisältää 16 eri kohdetta Suomessa eri kiinteistösijoittajien porfolioista, joihin kuuluu esimerkiksi Eläkevakuutusyhtö Varma ja OP. Tilaus sisältää yhteensä 260 maalämpökaivoa, joiden yhteenlaskettu pituus on 79 736 metriä.

Monet suuret kiinteistösijoittajat ovat huomanneet maalämpöön siirtymisen edut ilmastolle ja lompakolle, kuten myös kuinka paljon tuottoa kiinteistösijoituksesta voi saada säästämällä energiakuluissa. Vihreä sijoitus maalämpöön voi tuoda enemmän tuottoa kuin uusi kiinteistösijoitus. Useita kiinteistöjä omistavalle sijoittajalle sijoitus voi poikia jopa miljoonapotin.

EU-taksonomia kannustaa myös jatkossa yrityksiä tekemään enemmän vihreitä sijoituksia. Niihin on helpompaa saada vihreää lainaa, joten sijoitus maalämpöön on erittäin kannattava.

”Tämä on hieno kokonaisuus”, sanoo LeaseGreenin toimitusjohtaja Thomas Luther. ”Maalämmön avulla kiinteistönomistajat voivat jo tämän päivän tekniikalla siirtyä nopeasti hiilineutraaliin lämmöntuotantoon ja samalla säästää kustannuksia.”

”Haluamme kiittää LeaseGreeniä ja muita asiakkaitamme luottamuksesta niin geoenergiaan kuin Rototeciinkin. Vuodesta 2021 on tulossa ennätysvuotemme ja maalämmön suosio on suorastaan räjähtänyt tämän vuoden aikana Suomessa. Suosio jatkaa myös kasvuaan, eikä suotta, maalämpöhän on hiilineutraalia riippumatonta uusiutuvaa energiaa, jota voidaan varastoida suoraan jalkojemme alla. On ilo nähdä mikä valtava muutos energiasektorilla on tapahtumassa”, iloitsee Jan Herranen, maajohtaja, Rototec Oy.

Lisätietoja:

Joanna Viileinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Rototec-konserni, joanna.viileinen@rototec.fi tai puh. +358 40 538 33 66. Kuvat: https://material.rotomap.fi

LeaseGreen

LeaseGreen on suurten kiinteistöjen energiatalouden parantaja ja ilmastotekojen moottori. Pienemmät kulut, puhtaammat tuotot. Yhdessä asiakkaidemme kanssa teemme Suomen vaikuttavimman ilmastoteon – kiinteistö kerrallaan. www.leasegreen.com

Rototec-konserni

Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen edelläkävijä. Geoenergia on maasta saatavaa uusiutuvaa energiaa. Geoenergialla voi lämmittää ja viilentää kaikenkokoisia kiinteistöjä. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin konsultoinnista ja geoenergiajärjestelmien suunnittelusta niiden käyttöönottoon. Rototec-konserni perustettiin vuonna 2007, ja se toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 51 miljoonaa euroa. www.rototecgroup.com