Maalämpö lähes 50 Asuntosäätiön kohteessa

Asuntosäätiö valitsee maalämmön asuinkohteidensa peruskorjauksissa ja uudistuotannossa aina kun se on mahdollista. Maalämpöön siirtyminen laskee lämmityskustannuksia merkittävästi ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Asuntosäätiö vaihtoi ensimmäiset öljylämmityskohteet maalämpöön vuonna 2009, kun öljyn hinta nousi tuntuvasti. Nykyisin kaikki öljylämmityskohteet on vaihdettu maalämpöön. Maalämpöön on siirrytty myös yhdessä peruskorjatussa kohteessa.

”Tällä hetkellä maalämpö on lähes seitsemässä prosentissa kaikista yli 700 kohteestamme. Kohteistamme noin puolet on rivi- tai pientalokohteita, ja maalämpöön siirtyneet kohteemme ovat rivitaloja. Ensimmäinen maalämpöä käyttävä kerrostalokohteemme on parasta aikaa rakenteilla Espoon Karakallioon. Syksyllä valmistuvalle asumisoikeuskohteellemme haemme Joutsenmerkki-ympäristömerkkiä,” kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Seuraavaksi maalämpöön siirrytään maakaasulla lämmitetyissä kohteissa, joita Asuntosäätiöllä on kuusi. Lisäksi maalämmön mahdollisuus selvitetään kaikissa peruskorjattavissa kohteissa ja uudiskohteissa. Esteenä maalämpöön siirtymiselle voi olla esimerkiksi tontin ahtaus tai sijainti pohjavesialueella.

”Tavoitteenamme on, että kiinteistömme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Maalämpöön siirtyminen on yksi toimenpide tavoitteen saavuttamisessa”, Keravuori sanoo.