Maalauksellisia veistoksia, viivan kolmiulotteisuutta ja performatiivisia kohtaamisia – Vaasassa näyttelysyksy on kansainvälinen

Kuntsin modernin taiteen museossa syyskuussa avautuvassa ryhmänäyttelyssä Viivasta tilaan suomalaiset ja kansainväliset nykytaiteilijat pohtivat viivan variaatioita erilaisin materiaalivalinnoin. Viivaa piirretään klassisesti hiilellä tai lyijykynällä, mutta näyttely tuo viivan myös tilaan monin eri tavoin kuten luistimilla piirtäen tai hienovaraisesti hiuksia käyttäen. Leikillisyydestään, ja raidoistaan tunnetun ruotsalaistaiteilija Jacob Dahlgrenin teos kutsuu katsojaa teokseen sisään, fyysiseen kokemukseen. Viiva voi olla osa performatiivista esitystä, kuten Katriina Haikalan Social Portrait – Women Only. Kohtaamiseen perustuva piirustusperformanssi on jatkunut jo vuodesta 2017 ja toteutetaan Oslon, Pariisin ja New Yorkin jälkeen nyt Vaasassa.

Näyttelyssä saa lisäksi Suomen kantaesityksensä Venetsian biennaalissa vuonna 2015 Suomea edustaneen taiteilijaduo IC-98:n piirustusanimaatio. Ryhmänäyttelyssä on mukana 18 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää ja kokonaisuuden on kuratoinut näyttelypäällikkö Maaria Salo. Valtakunnallinen Taidetestaajat on valinnut näyttelyn 2023-2024 ohjelmistoonsa. Näyttely on esillä 9.9.2023─14.4.2024.

Maalauksellisia veistoksia kasveista ja eläimistä

Pohjanmaan museossa esitellään yksityisnäyttelyssä 27.10.2023–31.3.2024 Ruotsin eturivin taiteilijoista kuvanveistäjä Roland Persson. Hänen tavaramerkkinsä ovat maalaukselliset ja surrealistiset silikoniveistokset. Jättiläislumpeet ja eläimet ovat yllättävän elävän näköisiä veistoksia, mutta ne sisältävät rinnakkaisia todellisuuksia. Taiteilija tuottaa myös uusia teoksia tätä ensimmäistä Suomessa nähtävää museaalista yksityisnäyttelyä varten.

Persson yhdistää maagisella tavalla kolmiulotteista hyperrealismia ja käsitteellisiä konstruktioita. Vahva käsitteellisyys on muistutus siitä että, taideteoksessa näemme muuta kuin todellisuuden. Perssonin tuotanto sisältää kaksijakoisuuden, romantiikan ja vieraantuneisuuden elementtejä. Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä taiteilijan kanssa ja se on ensimmäinen taiteilijan museaalinen yksityisnäyttely Suomessa.

Tikanojan taidekodin syyskauden taidehistoriallinen näyttely esittelee vanhempaa maalaustaidetta. Suomen merkittävimpiin 1800-luvun maisemamaalareihin kuuluvan Berndt Lindholmin (1841–1914) kuvaukset metsänsisustoista ja kallioisista rannikkomaisemista täyttävät näyttelysalit. Sekä kriitikot että yleisö arvostivat tunnettua taiteilijaa jo hänen elinaikanaan. Hänen maalaustensa ominaisuuksissa arvostettiin muun muassa tunnelmallisuutta ja luonnonmukaisuutta.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan taidemuseon kanssa, jossa se on esillä kesällä 2023. Se perustuu FT Teppo Jokisen tutkimukseen Berndt Lindholmin elämästä, taiteilijuudesta ja taiteellisesta tuotannosta. Näyttely ulottuu Tikanojan taidekodissa kaikkiin kolmeen kerrokseen ja sisältää noin 60 maalausta ja piirustusta. Tikanojan taidekodissa kokonaisuus laajenee sisältämään myös Göteborgin taidemuseosta lainattuja teoksia, joita on vain harvoin nähty Suomessa.

Vaasan Taidehallin viimeiset näyttelyt – kaksi monitaiteellista näyttelyä

Vaasan Taidehallissa nähtävä In Visibilis V -näyttely on järjestykseltään viides osa Alexander Salvesenin In Visibilis -otsikolla toteutettua teossarjaa. Monitaiteellinen valoa, piirrosta, maalausta, valokuvaa ja veistosta yhdistelevä näyttelykokonaisuus on nimeltään In Visibilis V. Näyttelyn teokset pohjautuvat valon, pintojen heijastusten ja jälkikuvien havaintokokemukseen sekä neonvalon ja pigmenttien yhteissointiin. Näyttely on esillä 26.8.–29.10.2023.

Pohjanmaan eri alueista ja tiloista inspiroituneet Bekim Hasaj ja Valentina Gelain esittävät monitaiteellisessa näyttelyprojektissaan Dripping Cavities vuoropuhelua ja kohtaamisia videotaiteen, valokuvauksen, digitaalisen ja plastisen taiteen sekä maalauksen keinoin. Hasaj esittelee käynnissä olevaa tutkimustaan nimeltä Scanning Landscape. Gelainin monitieteinen teoskokonaisuus The Grey Hour tuo ilmi, miten voimme suhtautua ympäristöömme emotionaalisesti ja ilmaista sisäistä henkistä tilaamme. Näyttely on esillä 4.11.2023–14.1.2024.

Vaasaan asettuneet kansainväliset nykytaiteilijat Valentina Gelain (IT) ja Bekim Hasaj (ALB) jäävät historiaan viimeisinä taiteilijoina Vaasan kaupungin museoiden näyttelyohjelmistossa Vaasan Taidehallissa. Vuodesta 2024 legendaarista tilaa hallinnoi Vaasan Taiteilijaseura.

