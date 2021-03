Maan johtava EU-politiikan ajankohtaisohjelma laajentaa repertuaarinsa YouTubeen!

Käsittelyssä ovat Euroopan menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, muttei välttämättä tässä järjestyksessä. Röyhkeästi kansainvälisen Suomen ja Euroopan päätöksenteon ytimissä, tietysti huippuvieraiden tähdittämänä.

Euroopan Suunta laajenee viikottaisesta podcastista YouTubeen kolmen jakson erikoistuotantokaudella, jossa luvassa on tiukkaa keskustelua koronapandemiasta, kuntavaaleista ja Euroopan tulevaisuudesta.

Vieraina jaksoissa nähdään europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö, Silvia Modig ja Eero Heinäluoma. Mukana ovat myös Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela ja Kuntaliiton Brysselin-toimiston johtaja Ulla Karvo.

Jaksojen juontajina toimivat Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva ja erityisasiantuntija Jesse Jääskeläinen.

Euroopan Suunta -podcastia on tuotettu vuodesta 2017 ja se on tavoittanut kymmeniätuhansia suomalaisia vuosien varrella.

"Euroopan unioni on monelle suomalaiselle etäinen ja vaikeasti lähestyttävä kolossi, jonka simpukkapatojen äärelle poliittinen eliitti kerääntyy juonimaan kansalaisten pään menoksi. Tämän harhaluulon kumoamiseksi käyn viikoittain keskustelua Euroopan suunnasta asiaan vihkiytyneiden vieraiden kanssa. Euroopan Suunta tekee unionista helpommin lähestyttävän ja tarjoilee ajankohtaiskatsauksen niihin keskeisiin teemoihin, jotka vaikuttavat suomalaisten arkeen ja elämään", toteaa Euroopan Suunnan juontaja, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Euroopan Suunta YouTubessa ja podcastina

Euroopan Suunta | Vuosi poikkeusoloja, rokotekilpa ja elpyminen

Vuosi poikkeusolojen aikakautta on takana, mutta pandemia jatkaa voittokulkuaan maailmassa. Rokotekilpa, elvytys ja kansalaisten tiedonsaanti puhuttavat jaksossa. Faktan, fiktion ja turhien toiveiden rajat hämärtyvät pandemian pitkittyessä.

Onko Euroopan unioni onnistunut koronakriisin hoidossa vai onko pakka sekaisin?

Vieraina jaksossa ovat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen sekä europarlamentaarikko Ville Niinistö. Jakson juontaa Aku Aarva.

Katso jakso YouTubessa.

Kuuntele jakso Spotifysta.



Euroopan Suunta | Suuri kuntavaalijakso

Mitä tekemistä Euroopan unionilla on Suomen kuntavaalien kanssa? Entä miten EU näkyy alueilla?

Aiheesta keskustelemassa ovat europarlamentaarikot Henna Virkkunen ja Nils Torvalds sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo. Jakson juontaa Jesse Jääskeläinen.

Katso jakso YouTubessa.

Kuuntele jakso Spotifysta.

Euroopan Suunta | Euroopan ruusuinen tulevaisuus?

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta on käyty jo vuosikymmenten ajan, mutta lopullista totuutta saati yhteisesti valittua suuntaa ei vain löydy.

Euroopan tulevaisuudesta ja käynnistyvästä tulevaisuuskonferenssista keskustelemassa ovat europarlamentaarikot Eero Heinäluoma ja Silvia Modig sekä ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Jakson juontaa Aku Aarva.

Jakso julkaistaan torstaina 1.4. kello 12:00 YouTubessa.

Anna palautetta tuotannosta

Jokainen jaksoista on formaatiltaan hieman erilainen ja juuri SINÄ pääset vaikuttamaan siihen, millä tavalla tätä projektia jatketaan. Katso siis jaksot ja kerro mielipiteesi siitä, mikä jaksoista miellyttää sinua eniten.

Palautteesi on meille kullanarvoista, kun kehitämme Euroopan Suuntaa eteenpäin. Anna siis palaa ja lyö pöytään niin risut kuin ruusut! Mikä jaksoista on paras ja minkä takia? Mitä et ainakaan halua nähdä enää ruudussa?

Nyt sinulla on valta vaikuttaa keskusteluun Euroopan suunnasta!

Voit antaa palautetta jaksoista joko YouTuben kommenttikenttään tai lähes millä tahansa somealustalla aihetunnisteella #EuroopanSuunta.

Tilaa Euroopan Suunta – löydät sen YouTubesta ja podcastina Spotifysta, Apple Podcastsista sekä SoundCloudista ja monilta muilta alustoilta. Voit myös lähettää juttuvinkkejä ja ehdottaa vieraita tuleviin jaksoihin.