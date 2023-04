Maanantaina 24.4. vietetään valtakunnallista Koiranpäivää: Tule mukaan rakentamaan koiraystävällistä Suomea!

- Kutsumme kaikki koiranomistajat viettämään mukavaa päivää koiransa kanssa Koiranpäivänä. Erityisesti toivomme saavamme koirakansan eri puolilla Suomea liikkeelle Koiranpäivän yhteislenkkien merkeissä, kannustaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Suomessa on Taloustutkimuksen helmikuussa 2023 julkaistun arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Joka viidennessä taloudessa on koira. Koiranomistajan arkea helpottaa se, että koira on tervetullut eri paikkoihin, ja koiran kanssa pääsee liikkumaan helposti paikasta toiseen myös julkisissa liikennevälineissä.

Tule mukaan #Laumaliikkuu-lenkille!

Monet Kennelliiton jäsenyhdistykset, koiraharrastusporukat ja muut toimijat järjestävät Koiranpäivänä erilaisia tapahtumia, joihin kaikki koirien ystävät ja koirista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kymmenillä eri paikkakunnilla järjestetään #Laumaliikkuu-lenkkejä, joille voi tulla mukaan koiransa kanssa tai ilman koiraakin ja tutustua erilaisiin koiriin ja koiraharrastajiin.

Tietoa Koiranpäivän tapahtumista ja #Laumaliikkuu-lenkeistä saa Koiranpäivän verkkosivuilta ja Facebook-sivulta. Yhteislenkin tunnelmia voi jakaa edelleen sosiaalisessa mediassa.

Ota koira mukaan töihin Koiranpäivänä

Tutkitusti yhteiselo koiran kanssa tekee ihmiselle hyvää myös työpaikalla silloin kun se on työn luonteen ja työpaikan olosuhteiden kannalta mahdollista. Kannustamme ihmisiä keskustelemaan koiran vaikutuksesta työelämässä, ja työpaikkoja siihen, että työntekijät voivat yhdessä sovituilla ehdoilla tuoda koiran mukaan työpaikalle maanantaina 24.4. Työpäivän tunnelmia ja tietoa siitä, millaisin ehdoin koirat voivat tulla omalle työpaikalle, voi jakaa edelleen sosiaalisessa mediassa.

Tilaa Pärre Pystykorvan oppimateriaalia opetuksen tueksi ala-asteen koulussa tai kerhossa

Kennelliitto julkaisee Koiranpäivänä maksutonta koira-aiheista oppimateriaalia ala-asteen kouluille ja kerhoille. Materiaalin avulla haluamme jakaa lapsille tietoa koirista, niiden hyvinvoinnista ja koirien ihmiselle hyvää tekevästä vaikutuksesta sekä koirien kanssa harrastamisesta.

Pärre Pystykorvan seikkailut -opas opettajille ja kerhonohjaajille koostuu Pärre Pystykorvan tarinasta, johon nivoutuu erilaisia asiakokonaisuuksia. Oppaan ohella julkaistaan tehtäviä oppilaille. Materiaalit julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Painettua opettajan opasta voi tilata Subject Aid -palvelusta osoitteessa www.subjectaid.fi. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Opasta voi tilata myös Kennelliiton verkkosivuilla osoitteessa www.kennelliitto.fi/oppimateriaalit. Sivustolta löytyvät sekä oppilaiden tehtävät että opettajan opas pdf-muodossa.