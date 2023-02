Maanjäristyksen seurannaisvaikutukset Syyriassa vakavia, alueelle tarvitaan rajanylityspaikkoja ja lisää humanitaarista apua

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tukemat terveydenhuollon laitokset ovat hoitaneet ensimmäisen maanjäristysten jälkeisen viikon aikana Luoteis-Syyriassa 7600 potilasta ja rekisteröineet noin 1000 kuollutta. Järjestö on tukenut Syyriassa 38 sairaalaa tai muuta terveydenhuollon laitosta lahjoittamalla lääketieteellisiä tarvikkeita, lääkkeitä, laboratoriotarvikkeita ja muuta hätäapumateriaalia.

Toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristyksissä romahtaneiden talojen raunioista on nyt ohi. Maanjäristysten jälkeisessä työssä onkin nyt siirrytty toiseen vaiheeseen.

Maanjäristyksillä on alueella valtavia seurannaisvaikutuksia. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan katastrofissa tuhoutui tai vaurioitui pelkästään Syyriassa 48 terveydenhuollon laitosta. Häiriöt terveydenhuollossa vaikuttavat haavoittuvimmassa asemassa olevien hoidon jatkuvuuteen ja erityisesti vesivälitteisten tautien leviämisen riskiin. Syyriassa oli hoidettu koleraepidemiaa jo ennen maanjäristyksiä.

”Kolera on levinnyt alueella viime syyskuusta lähtien ja lisääntyy näissä epävarmoissa oloissa ja puhtaan veden puutteessa. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on hoitanut tautiin sairastuneita viime kuukausina, mutta järjestömme ei pysty kattamaan kaikkia tarpeita, varsinkin kun yleinen tilanne on pahenemassa. Monien Luoteis-Syyrian asukkaiden elinolot ovat muuttuneet entistäkin kurjemmiksi", kertoo Ahmed Rahmo, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Idlibin työstä vastaava projektikoordinaattori.

Luoteis-Syyriaan avattava uusia rajanylityspaikkoja humanitaarisen avun viemiseksi maahan

Monesti humanitaariset järjestöt pystyvät viemään maanjäristysalueelle apua lentokoneilla. Luoteis-Syyrian kohdalla tilanne on erityisen vaikea, sillä alueelle pääsee ainoastaan maateitse.

Lisäksi alueelle on pitkään ollut ainoastaan yksi YK:n tukema humanitaarinen rajanylityspaikka Turkin ja Luoteis-Syyrian välillä, Bab Al-Hawan rajanylityspaikka. Helmikuun 13. päivänä ilmoitettiin, että kaksi muuta rajanylityspaikkaa, Bab Al-Salam ja Al Ra'ee, Turkista Luoteis-Syyriaan avataan kolmeksi kuukaudeksi. ”Kannatamme vaatimusta siitä, että Luoteis-Syyriaan on saatava lisää kulkuväyliä humanitaarisen avun saamiseksi”, kertoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Syyriassa oli jo ennen maanjäristyksiä humanitaarinen kriisi. 12 vuotta kestäneen sodan jäljiltä 14,6 miljoonaa syyrialaista on riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Syyriassa on 6,9 miljoonaa maansisäistä pakolaista, mikä on enemmän kuin missään muussa maailman maassa. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Monet ovat joutuneet siirtymään paikasta toiseen lukuisia kertoja ja elävät epävakaissa olosuhteissa. Maanjäristysten jälkeen tarpeet lisääntyivät entisestään.

Lääkärit Ilman Rajoja on tarjonnut apua myös Turkin valtiolle. Turkin valtio on vastannut, että järjestö voi tällä hetkellä parhaiten auttaa lahjoittamalla lääkinnällisiä ja muita tarvikkeita. Lääkärit Ilman Rajoja on yhteistyössä turkkilaisen IBC-järjestön kanssa tehnyt ruoka- ja ensiaputarvikkeiden lahjoituksia hätämajoituksissa Kilisissä, raja-alueella Gaziantepin maakunnassa.