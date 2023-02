Maanjäristys synnytti heti valtavan humanitaarisen tarpeen: Lääkärit Ilman Rajoja paikan päällä luoteisessa Syyriassa

Luoteisen Syyrian terveysasemat ja sairaalat ovat kärsineet maanjäristyksessä pahoin, ja ne ovat ylikuormittuneita apua hakevista potilaista. Hoitohenkilökunta työskentelee kellon ympäri vastatakseen loukkaantuneiden suureen määrään.

“Ensitunneista lähtien olemme hoitaneet noin 200 loukkaantunutta ja vastaanottaneet 160 kuollutta ihmistä sairaaloissa ja klinikoilla pohjoisessa Idlibissä. Myös ambulanssimme ovat käytössä auttamassa ihmisiä”, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Syyrian avustustyön johtaja Sebastien Gay kertoo.

Lisäksi järjestö lahjoitti tarvikkeita akuuttiin lääketieteelliseen hoitoon ja lähetti hoitohenkilökuntaa Idlibin ja Aleppon maakunnissa 23 terveysasemalle ja sairaalalle.

Yksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijä on löydetty kuolleena talonsa raunioista Idlibissä, ja osa henkilöstöstä on menettänyt perheenjäseniään.

"Olemme järkyttyneitä ja surullisia katastrofin vaikutuksista tuhansiin ihmisiin, mukaan lukien kollegoihimme ja heidän perheisiinsä", Sebastien Gay sanoo.

Humanitaariset tarpeet ovat valtavat

Luoteisessa Syyriassa maan sisällä paenneille ihmisille on lahjoitettu peittoja ja muita selviytymisen kannalta välttämättömiä tarvikkeita. Maanjäristys on tuhonnut alueella satoja taloja ja jättänyt tuhansia kodittomiksi. Lunta on satanut kolmen päivän ajan, ja ihmiset pysyttelevät ulkona päivän mittaan esiintyneiden uusien jälkijäristysten pelossa.

"Tarpeet ovat todella suuret luoteisessa Syyriassa. Maanjäristys lisää entisestään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ahdinkoa, joka on syntynyt vuosia jatkuneen sodan seurauksena. Katastrofilla on valtavat vaikutukset, ja kansainvälisen avun tarve on massiivinen”, Sebastien Gay sanoo.

Lääkärit Ilman Rajoja on tiiviissä yhteydessä luoteisen Syyrian paikallisiin viranomaisiin ja Turkin viranomaisiin laajentaakseen humanitaarista työtään siellä, missä sitä tarvitaan. Järjestö arvioi parhaillaan tilannetta ja tarpeita Idlibissä, pohjoisessa Aleppossa ja eteläisessä Turkissa kasvattaakseen vastettaan samaan aikaan kun maanjäristyksessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät kasvavat hetki hetkeltä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työtä Syyriassa ja siellä, missä hätä on suurin, voi tukea osoitteessa https://laakaritilmanrajoja.fi/lahjoita/.