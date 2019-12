Maanjäristysilmoituksia nyt kolmella kielellä Twitterissä

Automaattisesti päivittyvästä Twitter-feedistä selviää maanjäristyksen voimakkuus, aika sekä paikka

Seismologian Instituutti julkaisee Twitter-tileillä ilmoituksia merkittävistä Suomessa ja ulkomailla tapahtuvista maanjäristyksistä. Tiedot maanjäristyksistä saadaan seismisen asemaverkon kautta. Verkossa on havaintoasemia 31 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Suomessa ja lähialueilla tapahtuneista yli 1.5 magnitudin järistyksistä tiedotetaan automaattisen tunnistuksen perusteella ympäri vuorokauden. Pienemmät vähintään magnitudin 1 järistykset Suomessa ilmoitetaan analystin tekemän analyysin jälkeen ja ne päivittyvät ainoastaan virka-aikana.

– Vaikka maanjäristykset Suomessa eivät tyypillisesti aiheuta tuhoja, ne herättävät kiinnostusta ainakin paikallistasolla, sanoo seismologi Toni Veikkolainen Seismologian instituutista.

Ulkomaisista maanjäristyksistä mukana ovat vähintään magnitudin 5 tapaukset alueilla, joilla ne ovat epätyypillisiä sekä useat vähintään magnitudin 6 tapaukset suurten kaupunkien, suurienpien väestökeskittymien ja lomakohteiden lähellä. Kaikista vähintään magnitudin 6.7 tapauksista lähtee twiitti.

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella mukana voi olla heikompiakin ulkomaisia tapauksia kriittisen infrastruktuurin, kuten suuret padot, ydinvoimalat yms. välittömässä läheisyydessä ja tapauksia alueilta, joilla maanjäristykset ovat aiheuttaneet merkittäviä tuhoja alhaisista magnitudeista huolimatta. Seismologian instituutin asiantuntijat käyvät vielä läpi mittalaitteiden kautta tulleet ilmoitukset.

Seuraa näitä twitter-tilejä:

Maanjaristykset@UH

@Maanjaristykset

Automaatti-ilmoitukset merkittävistä järistyksistä Suomessa ja maailmalla sekä analyysissa tarkastetut Suomen järistykset.

Finjordbävningar@UH

@Finjordbavning1

Automatiska meddelanden om sannolika framstående jordbävningar i Finland och världens andra delar och granskade finska jordbävningar.

Finquakes@UH

@finquakes

Automatically detected global earthquakes with possible strong impact and confirmed earthquakes from Finland.

Oletko havainnut maanjäristyksen Suomessa?

Seismologian instituutti kerää myös maanjäristyshavaintoja kansalaisilta. Kaikki saapuneet havainnot tarkistetaan ja niitä käytetään makroseismisessä tutkimuksessa. Järinän aiheuttaja voi olla myös kaivos, louhos, jää- tai routajäristys, joissain tapauksissa jopa geoterminen voimalaitos tai meteori.

Ilmoita havaitsemastasi maanjäristyksestä verkkolomakkeella (lomakkeet ovat kolmella kielellä):

Mitä muuta seismologit tekevät? Ajankohtaista tietoa Seismologian instituutin toiminnasta löytyy Twitterissä (@Seismologit, @Seismofin).

Kysy lisää maanjäristyksistä:

Seismologian instituutin infopuhelin: 0505658462 / 02 941 51600 (virka-aikana)

fax 02 941 51598