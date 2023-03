Maanomistajien Arviointikeskus Oy:lle valittu uusi toimitusjohtaja

”Elina Lindvall on erinomainen valinta Arviointikeskuksen uudeksi toimitusjohtajaksi, sillä hänellä on pitkän yli 18 vuoden asianajajauran lisäksi työkokemusta myös kiinteistönvälittäjän työstä sekä arvioinnista. Hänellä on aikaisempaa esimieskokemusta. Johtaminen, organisointi ja ratkaisukeskeisyys on hänelle luontaista. Elinalla on paljon ideoita Arviointikeskuksen toiminnan kehittämisestä. Hänellä on kokemusta markkinoinnista sekä kiinnostusta sen roolin vahvistamisesta”, sanoo Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

”Olen innostunut tästä tehtävästä, sillä tehtävä tarjoaa minulle uusia haasteita ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Muutaman kuukauden Arviointikeskuksen päälakimiehenä toimittuani minulla on jo perustiedot yhtiöstä ja olen kotiutunut työyhteisöön oikein hyvin. Arviointikeskuksella on paljon osaamista ja tulevaisuudessa onkin tarkoitus saada se yhä useamman tietoon ja käyttöön”, toteaa Elina Lindvall.

Lisätietoja: Jaakko Halkilahti, hallituksen puheenjohtaja, Maanomistajien Arviointikeskus Oy, p. 0400 745 267

Elina Lindvall, p. 045 671 8681

Maanomistajien Arviointikeskus Oy on lakipalveluihin ja kiinteistöarviointiin erikoistunut lakitoimisto. Tarjoamme yksilöllistä palvelua ja lakineuvontaa yksityishenkilöille, yrittäjille, yrityksille ja julkisyhteisöille ympäri maata. Erikoisalaamme ovat kaavoitus, kiinteistöriidat, yhteisomistussuhteet, sopimusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä ympäristöoikeus. Olemme lunastustoimitusten ja kiinteistöarvioinnin rautaisia ammattilaisia. Neuvottelemme myös vesihuolto- ja sähkölinjoja sekä maakaapeleita varten tarvittavat käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Vakavaraisen ja menestyvän yhtiömme liikevaihto vuonna 2022 oli 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 1962 perustettu yrityksemme työllistää kahdeksan juridiikan ja kiinteistöarvioinnin ammattilaista.