Maanteiden päällystysurakat ovat nyt kilpailutuksessa Pohjalaismaakuntien alueella

Päällystysohjelma on jaettu kolmeen osaan ja tarjouksia odotellaan maaliskuun puolivälissä. ELY-keskus valitsee toteutuksesta vastaavat urakoitsijat. Tämän jälkeen maaliskuussa selviää myös päällystystöiden tämän vuoden hintataso. Hintatasolla on vaikutusta lopulliseen päällystysohjelman laajuuteen. Päällystystyöt käynnistyvät tämänhetkisen tiedon mukaan toukokuun puolessa välissä ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka.

Päällystysurakassa on päätieverkkoa, kävely- ja pyöräteitä ja sorateiksi parannettavia teitä

Maantieverkon pituus on alueellamme yhteensä 8 607 km, josta päällystettyjä teitä on noin 6 006 kilometriä. Nykyinen perusväylänpidon rahoitus mahdollistaa tulevana kesänä noin 108 kilometrin pituisen runkopäällystysohjelman. Tämän lisäksi ohjelmassa on mukana päällystettäviä kävely- ja pyöräteitä 7,7 kilometriä ja sorateiksi muutettavia huonokuntoisia päällystettyjä teitä noin 6,6 kilometriä.

Eduskunnan jakovarahankerahoitusta sai neljä kohdetta, jotka suuntautuvat alemmalle tieverkolle. Mukana on myös lisäksi sellaisia kohteita, joita on sovittu kuntien kanssa kunnostettavan ja joissa toimenpiteiden jälkeen maantie muuttuu kunnan omistamaksi kaduksi.

- Maailman tilanne on kaiken kaikkiaan vähintäänkin haasteellinen kustannustason nousun suhteen. Emme tiedä ensi kesän kustannustasoa ja tällä on tietysti merkittävä vaikutus päällysteiden korjauksien suunnitteluun. Nykyinen rahoitustaso on alhainen ja tästä syystä huonokuntoisten teiden määrä sekä korjausvelka kasvaa, toteaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Anders Östergård. Tulevan kesän päällystysohjelma on kuitenkin monipuolinen ja tehokkaita kohteita on paljon, hän lisää.

- Päällysteohjelmassa huonokuntoisia teitä saadaan korjattua vilkkaasti liikennöidyltä tieverkolta. Toki alemman tieverkon huonokuntoiset tiet tulevat lisääntymään, kertoo ELY-keskuksen johtava tienpidon asiantuntija Marko Kantanen.

Päällysteohjelmassa on mukana myös huonokuntoisia päällystettyjä teitä, jotka parannetaan sorateiksi. Näillä toimenpiteillä päällysteiden paikkauskustannuksia saadaan jonkin verran rajoitettua.

- Kävely- ja pyörä pystytään tänä kesänä myös jonkin verran päällystämään, mikä on tietysti positiivinen asia liikenneturvallisuuden kannalta, toteaa Marko Kantanen.

Merkittävimmät päällystyskohteet

Valtatie 8, Åsandan – Bäckliden, 21 kilometriä

Valtatie 8, Ytterjeppo – Lövö, 20 kilometriä

Kantatie 66, Asunmaa – Murroneva, 12 kilometriä

Sorateiksi parannettavia kohteita

Maantie 18057, Ainali – Mutkalampi 5,5 kilometriä

Maantie 17295, Sappiontie, 1 kilometri

Kävely- ja pyörätie

Marjoharju – Huissikylä, 4,8 kilometriä

Heikkilänmäki, 1,7 kilometriä

Santerinlampi, 0,4 kilometriä

Kokkola, kävely- ja pyörätie, 0,8 kilometriä

Liitteet