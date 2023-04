Maantielauttaliikenteessä alusmuutoksia Kustavi-Iniö ja Korppoo-Norrskata lauttapaikoilla 11.5.2023 alkaen

Lautta-alus Sterna siirrettiin Kustavi-Iniö lauttavälille vuodenvaihteessa 2022–2023. Siirron tavoitteena on sesonkiaikoina ruuhkaisen lauttavälin välityskyvyn parantaminen ajoneuvokapasiteetiltaan 7–12 ajoneuvoa suuremmalla lautalla. Samalla aiemmin Kustavi-Iniö lauttavälillä liikennöinyt lautta-alus Aura siirrettiin Korppoo-Norrskata lauttavälille korvamaan lautta-alus Mergus. Maantielautta väylineen on osa maantietä ja tienpitäjän ensisijainen tehtävä on mahdollisimman sujuvan tieliikenteen mahdollistaminen. Tämä on ollut perusteena kyseisiin alusmuutoksiin. Alusmuutoksilla ei ole ollut vaikutusta kyseisten lauttavälien aikatauluihin ja vuorotiheyksiin.

Saatujen asiakaspalautteiden sekä Saaristoasiain neuvottelukunnan ja Paraisten kaupungin lausuntojen perusteella yleinen näkemys on, että lauttavaihdoksen myötä Kustavi-Iniö lauttavälin palvelutaso on heikentynyt kapasiteetiltaan suuremmasta lautasta huolimatta. Matkustamotilojen tason heikentymisen ja kahvion puutteen koetaan heikentävän palvelutasoa. Sternan matkustajatilassa on paikat yhdeksälle matkustajalle, ja ne sijaitsevat aluksen autokannen alla, konehuoneen vieressä. Auralla matkustajatilat sijaitsevat autokannen yläpuolella ja lautalla on myös kahvila.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa esteetön matkustamo- ja kahviotila Sternan autokannen yläpuolelle sekä sitä olisiko liikennetiheyden lisääminen Kustavi-Iniö lauttavälillä mahdollista ruuhkaisina kesäkuukausina, kun saariston rengasreitti on auki. Muutosten toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista taloudellisista syistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus muuttaa lauttapaikkojen palvelutasoa 11.5.2023 lähtien seuraavasti:

Lautta-alus Aura palaa lauttavälille Kustavi-Iniö. Liikenne jatkuu voimassa olevalla aikataululla

Lautta-alus Falco aloittaa liikennöinnin lauttavälillä Korppoo-Norrskata

Lautta-alus Sterna asetetaan vara-alukseksi lauttavälille Parainen-Nauvo.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0209 020 600