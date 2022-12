Maaseudun tukiin ja viestintään muutoksia vuodenvaihteessa alkavalla CAP27-kaudella

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 2022 22.11.2022 08:21:46 EET | Tiedote

Työttömyyskehitys Kaakkois-Suomessa näyttää yhä hyvältä. Työttömien määrä jatkaa sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa laskuaan, ja mittaushistoriassa työttömyysluvut ovat (vuodesta 2006 eteenpäin) lokakuun matalimmat. Syyskuusta työttömien määrä on noussut, mutta ei kovin paljon, ja samankaltaista muutosta on mittaushistoriassa monena aiempanakin vuonna. Näyttää kuitenkin siltä, että ainakin reippain työttömyyden aleneminen alkaa olla takanapäin. Uusien avointen työpaikkojen määrä laski viime vuodesta sekä Kaakossa (-14 %) että koko Suomessa (-13 %). Nyt auki olleiden paikkojen määrä on silti lokakuisessa mittaushistoriassa toiseksi suurin.