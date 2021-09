Maatalouden investointeihin tälle vuodelle 25 miljoonan euron lisärahoitus elpymisvaroista.

Jaa

Lisärahoitus tulee käyttöön 15.8. päättyneen investointitukijakson, sekä myös vuoden viimeisen, 15.10. päättyvän tukijakson päätöksentekoon. 15.8. päättyneellä tukijaksolla elpymisvaroista avustusta haettiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, josta Satakunnan osuus on 250 000 euroa. 15.10. päättyvälle tukijaksolle elpymisvaroja jää vielä runsaasti jaettavaksi.

Elpymisvaroista rahoitetaan ympäristön tilaa, tuotantohygieniaa ja työympäristöä sekä eläinten hyvinvointia parantavia investointeja maatiloilla että energiantuotannossa tarvittavia rakentamisinvestointeja siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

”Tuotannon kannattavuus on toki avainasemassa, mutta jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on panostaa myös tuotannon kestävyyteen. Elpymisvarat on kohdennettu juurikin tuotannon kestävyyteen tähtääviin investointeihin, joten nyt on oikea aika investoida näihin kohteisiin" maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall toteaa.

Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta.