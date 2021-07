Maataloustukien peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa

Jaa

Etelä-Savossa aloitettiin maatiloilla tehtävät peltotukien valvonnat koronapandemian takia jo toistamiseen poikkeusoloissa. Valvonta alkoi heinäkuun alussa viimeisen kylvöpäivämäärän (30.6.) jälkeen, jota on ollut mahdollista poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia myöhästyttää.

- Aikaa eläin- ja peltovalvontojen tekemiseen on marraskuun puoliväliin, jonka jälkeen aloitetaan tukien maksaminen ennakoita lukuun ottamatta. Valvonnat pystytään hoitamaan normaaliajassa, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ritva Vaittinen.

Valvontojen tarkoituksena on varmistaa, että maksetun tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset täyttyvät tilalla. Tukea hakevia tiloja Etelä-Savossa on 2265 kappaletta. Tilojen lukumäärä on vähentynyt noin 11 % johtuen siitä, että Joroinen ja Heinävesi ovat siirtyneet maakuntavaihdosten takia pois Etelä-Savosta.

Peltovalvonta tehdään kolmelle prosentille tukea hakeneista tiloista

Kokotilaa koskeva peltovalvonta tehdään noin 80 tilalle eli kolmelle prosentille peltotukia hakeneista tiloista. Valvonnassa on tavallisesti viisi prosenttia tiloista, mutta osuus on nyt pienempi EU:n komission asetusmuutosten takia. Muutos johtuu koronapandemiasta. Myös viime vuonna oli alennettu velvoite. Ruokavirasto valitsee maatiloja valvontaan sekä satunnaisesti että painottaen. Lisäksi ELY-keskus tekee kotieläintuotantoon liittyviä valvontoja myös alennetun kolmen prosentin velvoitteen mukaisesti noin 30 tilalla.

Vuonna 2020 erilaisiin maataloustukiin ja kasvintarkastuksiin liittyen tehtiin kaikkiaan noin 400 tilakäyntiä. Vuonna 2021 tilakäyntien kokonaismäärä tullee olemaan noin 300 kappaletta. Vuonna 2020 Etelä-Savossa maataloustukea maksettiin 63,4 miljoonaa euroa 2 520 tilalle. Kuluvana vuonna tukea saavia tiloja tullee olemaan noin 2 300 kappaletta ja tukimäärä noin 60 miljoonaa euroa.



Peltovalvontakäynnillä tark astetaan pinta-aloja ja asiakirjoja

Kesän peltovalvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit sekä niiden pinta-alat ja tarkastaa, että tilalla on noudatettu tukiehtoja. Tukiehtojen noudattamista tarkastetaan myös asiakirjoista, joista tarkastetaan ainoastaan lohkojen hallintaan liittyvät vuokrasopimukset, vuoden 2021 viljelysuunnitelma ja rehukirjanpito. Muut asiakirjat tarkastetaan myöhemmin toimistotyönä ELY-keskuksessa. Peltovalvoja tarkastaamaastossa muun muassa vesistöjen varrella olevia suojakaistoja ja mittaa pinta-aloja.



Turvallisuus huomioidaan tarkastuskäynneillä

Koronapandemian vuoksi kaikista valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen. Eläintukien valvonnoista ilmoitetaan enintään 48 tuntia ja peltovalvonnoista 14 vuorokautta ennen tarkastusta. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla.

Koronatilanteen takia lähikontakteja pyritään edelleen välttämään. Peltovalvonnat suoritetaan pääosin maastokäynteinä lohkoilla. Joidenkin tukiehtojen tarkastaminen edellyttää kuitenkin käyntiä tilakeskuksessa tai sen läheisyydessä, kuten lantalassa tai kasvinsuojeluaineiden ja rehujen varastointitiloissa. Jos tarkastusta ei voida suorittaa turvallisesti, vaatimuksen toteamiseksi on mahdollista lähettää sähköpostitse esimerkiksi asiakirja tai kuva.