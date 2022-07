Maataloustukien peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa

- Aikaa eläin- ja peltovalvontojen tekemiseen on marraskuun puoliväliin, jonka jälkeen aloitetaan tukien maksaminen ennakoita lukuun ottamatta. Valvonnat pystytään hoitamaan normaaliajassa, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ritva Vaittinen.

Valvontojen tarkoituksena on varmistaa, että maksetun tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset täyttyvät tilalla. Tukea hakevia tiloja Etelä-Savossa on 2106 kappaletta. Tilojen lukumäärä on vähentynyt noin 3 % edellisestä vuodesta.

Peltovalvonta tehdään reilulla kolmelle prosentille tukea hakeneista tiloista

Koko tilaa koskeva peltovalvonta tehdään noin 80 tilalle, eli kolmelle prosentille peltotukia hakeneista tiloista. Valvonnassa on tavallisesti viisi prosenttia tiloista, mutta osuus on nyt pienempi EU:n komission asetusmuutosten takia. Muutos johtuu koronapandemiasta. Myös kahtena edellisenä vuonna oli alennettu velvoite. Ruokavirasto valitsee maatiloja valvontaan sekä satunnaisesti että painottaen. Lisäksi ELY-keskus tekee kotieläintuotantoon liittyviä valvontoja myös alennetun kolmen prosentin velvoitteen mukaisesti noin 30 tilalla. Vuonna 2021 erilaisiin maataloustukiin ja kasvintarkastuksiin liittyen tehtiin kaikkiaan noin 250 tilakäyntiä. Vuonna 2022 tilakäyntien kokonaismäärä tullee olemaan noin 300 kappaletta.

Peltovalvontakäynnillä tarkastetaan pinta-aloja ja asiakirjoja

Kesän peltovalvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit sekä niiden pinta-alat ja tarkastaa, että tilalla on noudatettu tukiehtoja. Tukiehtojen noudattamista tarkastetaan myös asiakirjoista, joista tarkastetaan tilakäynnillä muun muassa lohkojen hallintaan liittyvät vuokrasopimukset sekä vuoden 2022 viljelysuunnitelma. Osa asiakirjoista kuten viljelymuistiinpanot ja viljavuustutkimukset tarkastetaan myöhemmin toimistotyönä ELY-keskuksessa. Peltovalvoja tarkastaa maastossa muun muassa vesistöjen varrella olevia suojakaistoja ja mittaa pinta-aloja.

Nurmilohkojen kasvustosta huolehdittava

Aikaisempien vuosien tarkastusten pohjalta suositellaan tuenhakijoita huolehtimaan erityisesti nurmilohkojen kasvuston kunnosta, uusimisesta ja hoidosta. Nurmien niitto riittävän aikaisin rikkakasvuston torjumiseksi on yleisin hoitokeino. Mikäli kyseessä on jo pitemmän aikaa uusimatta olevat nurmet, niin silloin kaikenlainen rikkakasvusto tai luonnonheinät valtaavat kasvuston ja se ei ole enää tukiehtojen mukaista viljelyä ja tarkastuksessa siitä määrätään seuraamuksia.

- Näitä seuraamuksia on Etelä-Savossa jouduttu määrittelemään suhteellisen paljon, koska nurmiviljely on täällä yleistä, Ritva Vaittinen kertoo.

Tilapäisesti viljelemättömän alan tulkinta on komission tarkastuksen seurauksena tiukentunut ja sitä myöten yli kaksi vuotta ilman erityistä perustetta viljelemättä oleva ala tulkitaan pysyvästi viljelemättömäksi, ja se menettää samalla mahdollisen korvauskelpoisuutensa.

Koronan vaikutus valvontaan

Etelä-Savon ELY-keskuksen tarkastajat ilmoittavat kaikista valvontakäynneistä ennakkoon. Eläintukien valvonnoista voidaan ilmoittaa enintään 48 tuntia ja peltovalvonnoista enintään 14 vuorokautta ennen tarkastusta. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla. Jos tuenhakijaa ei tavoiteta soittamalla, tarkastuksesta ilmoitetaan tekstiviestillä.

Koska koronatilanne on jo helpottunut, tarkastuksissa palataan normaaleihin menettelyihin. Tuenhakija voi osallistua tarkastukseen normaalisti, mikäli haluaa. Joidenkin tukiehtojen tarkastaminen edellyttää käyntiä tilakeskuksessa tai sen läheisyydessä, kuten lantalassa tai kasvinsuojeluaineiden ja rehujen varastointitilassa.

Ensi vuonna viljelijätuet ja valvonta muuttuvat

EU:n uuden ohjelmakauden ( CAP-27) myötä sekä viljelijätuet että niiden valvonta tulevat muuttumaan olennaisesti. Tukihaussa ja valvonnoissa otetaan käyttöön monitorointi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tukihakijoiden viljelykasvien pinta-aloja ja viljelyä seurataan satelliittikuvien ja tietojärjestelmien avulla pitkin kasvukautta. Valvonnassa käytetään apuna myös paikkaan sidottuja valokuvia, joita viljelijä lähettää epäselvistä lohkoista. Monitorointi mahdollistaa sen, että viljelijä saa pitkin kesää tiedon peltojen viljelystä ja mahdollisista virheistä sekä muistutuksia tukiehdoista. Täten hän voi vielä korjata virheitä tai perua tukia, jotta välttyisi tukiseuraamuksilta.

Monitoroinnilla ei kuitenkaan pystytä kaikkia tukiehtoja valvomaan, joten paikan päällä tehtäviä tarkastuksia maatiloilla tultaneen jonkin verran myös tekemään.