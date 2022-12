Madetojan oopperaklassikko Pohjalaisia valtaa lavan tammikuussa

Leevi Madetojan säveltämä kolminäytöksinen Pohjalaisia-ooppera perustuu Artturi Järviluoman samannimiseen näytelmään. Vuonna 1924 kantaesityksensä Suomalaisessa oopperassa saanut Pohjalaisia kertoo voimakkaan tarinan vallasta, vapauden kaipuusta ja rakkaudesta.

”Päälausekkeina teoksessa ovat ihmisten väliset suhteet, draama sekä ihmisen ja yhteiskunnan sekä erilaisten instanssien välinen paine”, kuvailee oopperan ohjaaja Anna Kelo teoksen maailmaa.

Suomen Kansallisoopperassa tällä hetkellä myös Ring-oopperakokonaisuuden parissa työskentelevälle Kelolle Pohjalaisia on entuudestaan tuttu.

”Ooppera on minulle hyvin tuttu jo pienestä pitäen. Ala-asteikäisenä kuuntelin Pohjalaisia-oopperaa LP-levyltä päivittäin ja lauloin täysillä mukana. Pohjalaisia ja Vaasa oli sellainen yhdistelmä, jota en millään voinut vastustaa”, Kelo kertoo.

Oopperan vetovastuussa ovat Kelon lisäksi kapellimestari Anna-Maria Helsing (vier.), lavastaja Janne Vasama (vier.), pukusuunnittelija Paula Varis sekä koreografi Annika Sillander (vier.).

”Teos on todella hieno ja solistit ovat upeita. Pohjalaisia on mielestäni yksi parhaimmista oopperoista, joita Suomessa on kirjoitettu. Musiikki on todella taidokasta, vaikuttavaa ja uskomattoman kaunista. Teoksessa on kaikkea aina folkmusiikista romanttisiin duettoihin ja aarioihin sekä tunteikkaaseen ja dramaattiseen musiikkiin”, kertoo oopperan kapellimestari, Uudenkaarlepyyn Munsalasta kotoisin oleva Anna-Maria Helsing.

Näyttämöllä Jussi Harrin roolissa nähdään baritoni Jussi Vänttinen (vier.). Liisan roolin tulkitsee sopraano Saara Rauvala (vier.). Muina solisteina Romeo-näyttämöllä vierailevat Päivi Pylvänäinen (Maija Harri), Sauli Tiilikainen (Erkki Harri), Johannes Vatjus (Antti), Riikka Rantanen (Kaisa), Pekka Kuivalainen (Kaappo), Mika Nikander (Vallesmanni), Heikki Aalto (Karjamaan Köysti) sekä Lasse Penttinen (Salttu).

Oopperan orkesterina toimii Vaasan kaupunginorkesteri ja kuorona Vaasan oopperayhdistyksen kuoro. Vaasan kaupunginteatterin kevätkauden avaava Pohjalaisia saa ensi-iltansa 14. tammikuuta 2023. Ooppera on Vaasan kaupunginteatterin ohjelmistossa ainoastaan 12 esityksen verran.