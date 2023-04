Maggie O´Farrellin Lucrezian muotokuva Women's Prize for Fiction -ehdokas

Yli 30:een maahan myyty ravisuttava historiallinen romaani Lucrezian muotokuva (suom. Leena Ojalatva) ilmestyy suomeksi 27.4. Kirjassa kuvataan 1500-luvulla eläneen Lucrezia de Medicin lyhyttä elämää ja teini-ikäisenä solmittua avioliittoa. Historiallisten romaanien myötä irlantilaisen Maggie O'Farrellin kirjallinen ura on muutenkin nosteessa – juuri uutisoitiin, että Oscar-palkittu ohjaaja Chloé Zhao ohjaa O'Farrellin edelliseen romaaniin Hamnetiin pohjautuvan elokuvan. Tänään julkistettiin, että Lucrezian muotokuva on yksi kuudesta ehdokkaasta arvostetun Women's Prize for Fiction -palkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan 14. kesäkuuta 2023.

Firenze 1550-luvulla. Lucrezia de Medici elelee mukavasti arvovaltaisen isänsä palatsissa. Kun Lucrezian isosisko kuolee juuri ennen häitään Ferraran, Modenan ja Region hallitsijan kanssa, Lucrezia joutuu yhtäkkiä huomion keskipisteeksi: sisaren sulhanen pyytää häntä saman tien vaimokseen, ja isä hyväksyy avioliittotarjouksen yhtä nopeasti. Teini-ikäinen Lucrezia paiskataan keskelle vierasta hovia, eikä hänen saapumisensa ole kaikille mieleen. Kenties salaperäisin kaikista on hänen miehensä Alfonso. Onko hän leikkisä ja hienostunut älykkö vai säälimätön ja häikäilemätön poliitikko, jota jopa hänen mahtavat siskonsa vaikuttavat pelkäävän? Kun Lucrezia istutetaan jäykissä hepenissä poseeraamaan muotokuvaa varten, hänelle käy vähitellen huolestuttavan selväksi, että hovin silmissä hänellä on vain yksi tehtävä: synnyttää perillinen, joka turvaa Ferraran dynastian tulevaisuuden. Siihen asti tuoreen herttuattaren asema on vaakalaudalla. Maggie O'Farrell on syntynyt Pohjois-Irlannissa vuonna 1972, ja varttunut Walesissa ja Skotlannissa. Hän asuu Edinburghissa miehensä ja kolmen lapsensa kanssa.

