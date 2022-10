Magic Cloud herättää keskustelua organisaatioiden tietoturvatasosta Putinproof-kampanjallaan

Magic Cloud on käynnistänyt Putinproof-kampanjan, jolla halutaan herättää keskustelua tärkeiden tietoturva-asioiden ympärillä vallitsevassa maailmantilanteessa. Kampanjalla halutaan erityisesti lisätä organisaatioiden tietoisuutta, miten maailmantilanne vaikuttaa organisaation tietoturvaan ja miten siihen pitäisi reagoida. Kampanjassa nostetaan esille kriittisen datan sijainti, henkilöstön tietoturvaosaaminen sekä kriisitilanteisiin valmistautuminen.

Turvallisuusympäristömme on muuttunut voimakkaasti koko 2020-luvun alkuvuosien ajan. Aihe on ylittänyt uutiskynnyksen päivittäin ja aiheesta on käyty keskustelua vilkkaasti myös kahvitunneilla. Kriisitietoisuus ei vielä kuitenkaan ole näkynyt kovinkaan selvästi siinä, että organisaatioissa tietoturvan tasoa olisi arvioitu uudestaan ja mahdollisia epäkohtia lähdetty korjaamaan. Haluamme herättää organisaatioita toimimaan hyvän sään aikana, sillä liian usein riittämättömään tietoturvaan herätään vasta silloin kun jotain sattuu, kertoo Magic Cloudin toimitusjohtaja Timo Haapavuori.

Oikea aika tietoturvatason arvioinnille oli eilen. Tätä moni organisaatio ei ole toteuttanut vielä tänään. Muuttuva tilanne on tuonut uusia uhkia, joihin jokaisen organisaation pitäisi olla valmistautunut huomista varten. Tietoturva ei ole pelkästään suojausta, vaan myös varautumista ja valmistautumista niihin tilanteisiin, jotka estävät esimerkiksi kriittisen datan saannin sen sijainnista. Varautuminen erilaisiin tietoturvauhkiin valmistaa organisaatioita paremmin turvalliselle tulevaisuudelle.

Halusimme luoda huomiota herättävän kampanjan, jotta saamme tärkeälle asialle sen arvoisen näkyvyyden. Toivomme, että kampanjan avulla voidaan herätellä organisaatioita ja tietoturvaa lähdetään viemään suuntaan, jota tämä maailmantilanne vaatii, kertoo Magic Cloudin markkinointipäällikkö Mari Asmala.

Kampanjassa Magic Cloud jakaa tietoturvaosaamistaan erilaisilla sisällöillä, joita voi hyödyntää tietoturvatason arvioinnissa. Osana arviointia on luotu testausalusta, jossa voi testata kuinka Putinproof yritys on. Testiin on nostettu tärkeitä sekä myös kriittisiä toimia, joilla yritys voi valmistautua paremmin tulevaisuuden uhkiin, joita on aiemmin pidetty epätodennäköisinä.