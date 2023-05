Magic Cloud varmistaa kasvuaan henkilöstöannilla: 62 % henkilöstöstä on nyt omistajia

Henkilöstöantiin osallistuneiden määrä ylitti odotukset ja kertoo vahvasta sitoutumisesta Magic Cloudia kohtaan. Mukaan lähtivät johtoryhmän lisäksi joukko asiantuntijoita, joihin lukeutuu niin pidempään kuin vähemmän aikaa Magic Cloudilla työskennelleitä henkilöitä.

”Henkilöstöannin osallistumisprosentti kertoo laajasta uskosta tekemiseemme ja mahdollisuuteen menestyä tässä. Olemme tehneet suunnitelmaa siitä, mihin olemme menossa, ja olemme saaneet porukan suunnitelman taakse, kertoo Magic Cloudin toimitusjohtaja Timo Haapavuori. ”

Magic Cloud on pilvipalveluiden huippuasiantuntija nyt ja tulevaisuudessa. Siksi toiminta ja palvelulupauksen lunastaminen edellyttävät osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Näyttöä on siitä, että yritykset kaipaavat kumppania, joka huolehtii ja ottaa vastuun kattavasti koko IT-infrastruktuurista sijainnista riippumatta. Tässä Magic Cloudilla on tavoitteena olla alan paras osaaja ja silloin henkilöstön sitoutuminen on onnistumisen avain.

Tulevaisuudessa palveluita tullaan laajentamaan myös ratkaisuilla, jotka mahdollistavat loppukäyttäjien yhdistämisen hybridipilven palveluihin helposti ja tietoturvallisesti, sekä palvelukokonaisuuksilla, joita on räätälöity sovelluskehittäjien tarpeisiin. Sitouttamalla henkilöstöä pystytään turvaamaan palvelukehitys sekä kasvusuunnitelmat ja henkilöstö saa onnistumisista oman osansa omistajuuden kautta.

”Magic Cloudilla on aina ollut yrittäjähenkistä tekemistä ja henkilöstöannilla pystytään palkitsemaan jo tehdystä työstä kuin myös tulevista onnistumisista ja menestyksestä. Omistajuus antaa työn tekemiselle uuden luonteen, kun jatkossa työn tulokset näkyvät myös omistajuuden kautta, kertoo Magic Cloudin toimitusjohtaja Timo Haapavuori.”