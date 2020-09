Mahdollinen joukkoaltistuminen Helsingissä 4.9.

Heidi’s Bier Barissa perjantain ja lauantain 4.-5.9. välisenä yönä klo 23:30-04:30 oleskelleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Myös kolmella muulla samaan aikaan kyseisessä paikassa olleella henkilöllä on todettu myöhemmin koronavirustartunta. On mahdollista, että nämä ovat olleet kyseissä baarissa tapahtuneita jatkotartuntoja. Heidi’s Bier Barissa kyseisenä ajankohtana olleet henkilöt ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle. Heitä kehotetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti kahden viikon ajan 19.9. asti. Heidän tulee hakeutua koronavirustestiin, jos heillä ilmenee lieviäkin oireita.

Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys. Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta on tavoittanut tunnistetut lähikontaktissa altistuneet henkilöt ja heidät on asetettu karanteeniin. Tarttuttavana baarissa olleella henkilöllä oli Koronavilkku -sovellus käytössä. Syöttämällä sovellukseen avauskoodin tartunnan saanut voi varoittaa kohtaamiaan Koronavilkun käyttäjiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta. Helsinkiläiset voivat tehdä koronavirusoirearvion osoitteessa www.omaolo.fi. Omaolo-palvelu antaa toimintaohjeet ja neuvoo tarvittaessa varaamaan ajan koronavirustestiin. Helsinkiläisiä palvelee myös koronavirusneuvonta numerossa 09 310 10024 (joka päivä klo 8-18). Muiden kuntien asukkaat voivat koronavirusoireiden ilmetessä ottaa yhteyttä oman alueensa terveyspalveluihin. Baareja ja yökerhoja pidetään yleensä ottaen riskialttiina ympäristönä koronaviruksen leviämisen suhteen. Muistutamme edelleen, ettei oireisena tule lähteä yöelämään, vaan hakeutua testiin. Tartuntojen leviämisen estämiseksi tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä, ja jos turvavälien pitäminen ei onnistu, käyttää kasvomaskia. Lisätietoja:

epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi, p. 050 572 9550, sanna.isosomppi@hel.fi, Helsingin kaupunki

aluepäällikkö, Mikki Lahtinen, p. 040 525 9841, REKOM Group

