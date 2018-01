Mahtava Merihaka on Helsingin vuoden 2017 kulttuuriteko

Helsingin kulttuuriteko 2017 -palkinto on myönnetty Mahtava Merihaka -työryhmälle. Työryhmä on kahden vuoden aikana tuonut Merihakaa esiin uudessa valossa sekä alueen asukkaille että muille kaupunkilaisille ja saattanut alueen laajempaan tietoisuuteen tapahtumillaan ja tempauksillaan. Palkinnon suuruus on 5000 euroa.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto myönsi palkinnon aiempina vuosina palkituilta pyydettyjen ehdotusten perusteella. Samassa yhteydessä kulttuurijaosto jakoi kunniamaininnat Kalliossa sijaitsevalle elokuvateatteri Rivieralle sekä Suvilahden skeittiparkille.

Palkinnon perusteluissa jaosto toteaa, että Mahtava Merihaka -työryhmä – Joonika Kaukoranta, Mikko “Vilunki” Viljakainen ja Liisa Tolonen – on käynnistänyt yhteisöllisen tekemisen aallon ja osoittanut, että betoni on elävää: työryhmän toiminnan ansiosta rosoisen kaunis alue keskellä kaupunkia on muuttunut suuresta tuntemattomasta osaksi Hakaniemen seutua. Työryhmä on järjestänyt mm. Betoni-klubeja, joiden ohjelma on estottomasti ja luovasti rikkonut taiteiden rajoja. Lisäksi työryhmä on tuottanut kahtena vuotena Flow-festivaalin varjotapahtumia.

Mahtava Merihaka -työryhmä on myös julkaissut yhteisöllistä Zine-kuvalehteä ja kalenteria tunnuksella ”Harmaa on hyvä” sekä valmistanut matkamuistoja betonista ja silkkipainanut alueen askartelutiloissa t-paitoja ja kasseja. Työryhmä on lisäksi järjestänyt Merihaan katoilla opastettuja maisemakierroksia ryhmille sekä taidenäyttelyitä talojen hisseissä.

- Mahtava Merihaka on pitänyt tärkeänä päämääränään pienelle alueelle mahtuvan suuren luovan rikkauden näkyväksi tekemistä. Suurin osa Betoni-klubien esiintyjistä on poikkeuksetta ollut aidosti merihakalaisia tekijöitä, bändejä ja dj:eitä. Myös muu taideanti, kuten tapahtumien taustavisuaalit, tai esimerkiksi Brutalismin sulot -hissinäyttelyn valokuvat ovat olleet asukkaiden käsialaa. Vapaaehtoisia paikallisia osallistujia (ompelija, valokuvaaja, graafikoita ja kuvittajia, karaokelaulajia, lipunmyyjiä…) on löytynyt mukaan lisää sitä mukaa, kun merihakalaiset ovat inspiroituneet liittymään mukaan tekemään omannäköistään ohjelmaa. Kuten tapahtumista huokuu, alueen ominaispiirteisiin kuuluu sen taloihin asettunut värikäs joukko luovia tekijöitä – niin taiteiden harrastajia kuin ammattilaisiakin. Mahtava Merihaka on muodostunut orgaaniseksi alustaksi, jossa edellä mainitut voivat verkostoitua, pitäen samalla ovet auki muuhun kaupunkiin, työryhmä kuvaa.