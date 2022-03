Mahtava museokevät tulossa – katso lista kaikista uusista Museokortti-kohteista!

Museokortilla koettavien elämysten määrä kasvaa. Museokortilla pääsee kesään mennessä entistä useampaan kohteeseen ympäri Suomen. Uudet kohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lahdessa ja Sääksmäellä.

Espoossa sijaitseva Lelumuseo Hevosenkenkä avautuu täysin uudistettuna 13.5. nimellä Museo Leikki. Museo on leluihin, leikkiin ja lapsuuden historiaan keskittynyt erikoismuseo. Museo Leikin kokonaan uudistettu päänäyttely nostaa esiin lapsuudesta tuttuja ilmiöitä, kuten välituntileikkejä, juhlahetkiä ja faniutta tarinoiden, esineiden, valokuvien sekä leikin avulla.

Samassa rakennuksessa Museo Leikin kanssa toimiva Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu avautuu 13.4. Museossa esitellään kellojen ja korujen upeaa maailmaa. Kävijänä pääset tutustumaan käsityön saloihin ja myös itse kokeilemaan työpajoissa oppaan johdolla, millainen ääni tulee vasaroidessa metallia, millaista sorminäppäryyttä kellosepällä pitää olla tai osaatko punoa aidoista helmistä helminauhan.

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva on uusi elämyksellinen museo Lahdessa. Vierailemaan pääset 29.4. alkaen. Taide-, muotoilu- ja julistesisällöt tarjoavat elämyksiä ja tekemistä niin kulttuurin suurkuluttajille, lapsiperheille kuin ensikertalaisillekin. Uuden museon avajaisnäyttelynä nähdään hollantilaismuotoilija Maarten Baasin Piiloleikki-näyttely.

Maaliskuussa 2022 avautunut uusi museokeskus Taika tuo Hyvinkään taidemuseon ja kaupunginmuseon saman katon alle. Hyvinkään kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallinen museo, joka kertoo näyttelyissään Hyvinkään ja hyvinkääläisten historiasta. Taidemuseon näyttelyt esittelevät ajankohtaista nykytaidetta sekä taiteen ilmiöitä 1900- ja 2000-luvulta. Taidemuseossa on esillä valokuvaaja Tomi Palsan näyttely Palsalandia - Tomi Palsan soivat kuvat. Kaupunginmuseon näyttelytiloissa on puolestaan on esillä Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940-2022 -näyttely, joka esittelee lentokentän värikkäitä vaiheita.

Voipaalan taidekeskus Sääksmäellä liittyi alkuvuodesta Museokortti-kohteeksi. Voipaala on kohtaamispaikka taiteen, historian, kulttuuritapahtumien ja luonnon ystäville. Voipaalan upea kartano juontaa juurensa keskiajalta, ja historiallinen barokkipuisto on 1700-luvulta. Taidekeskuksessa näet nykytaidetta ympäri vuoden.

Museokortilla pääsee Kumpulan kasvitieteellinen puutarhaan 15.4. alkaen. Puutarha levittäytyy Kumpulan kartanon historiallisille maille. Kuuden hehtaarin alue jakautuu kulttuurikasvien- ja maantieteelliseen kokoelmaan. Kasveja on kotoisin ympäri pohjoista pallonpuoliskoa: kotoisasta Euroopasta, itäisestä ja läntisestä Pohjois-Amerikasta sekä eksoottisesta Japanista ja Kaukoidästä. Museokortilla pääsee myös Luomuksen Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan sekä Luonnontieteelliseen museoon.

Museokortti-kohteiden joukosta löytyy myös Suviranta 3.5. alkaen. Eero ja Saimi Järnefeltin taiteilijakoti Suviranta on toiminut Järnefeltien perheen ja jälkeläisten asuinkäytössä rakentamisestaan vuonna 1901 aina tähän päivään saakka. Rakennusta ympäröi vaikuttava englantilaistyylinen puutarha, ja sisällä voi yhä aistia 1900-luvun alun tunnelman. Taiteilijakoti sijaitsee Tuusulanjärven rannalla Ainolan, Aholan, Halosenniemen ja Erkkolan taiteilijakotien vieressä, joihin kaikkiin pääsee vierailemaan myös Museokortilla.

Museokevään kruunaa Helsingin kauppakeskus Citycenteriin keväällä 2022 avautuva Digital Naturen Muumi-aiheinen digitaalinen näyttely. Näyttelyyn tulee pääsemään Museokortilla.

Museokortti on pääsylippu yli 330 museoon. Vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle on lähtenyt jo yli 300 000 suomalaista. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä lähes 230 000. Museokortilla koetaan taidetta, tiedettä, historiaa, luontoa, urheilua, musiikkia ja vaikkapa arkkitehtuuria.