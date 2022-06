Maia Raitasen uusi lastenkirja esittelee Darwinin matkoillaan kohtaamia eläimiä

Maia Raitasen lasten tietokirja Darwinin vanavedessä maailman ympäri on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kaikki tuntevat Charles Darwinin evoluutioteorian, jonka yksityiskohdat aiheuttavat myös kiistoja – enimmäkseen tieteenalan ulkopuolella. Harva kuitenkaan tietää, mitä kaikkea tämä uranuurtaja koki ja mitä eläinlajeja hän laajoilla matkoillaan näki. Galapagos-saarten jättikilpikonna on ehkä lajina tuttu, mutta moniko on kuullut Yksinäisestä Yrjöstä, yhdestä kilpikonnapopulaation jäsenestä?

Lastenkirjailija ja kuvittaja Maia Raitanen sukeltaa kirjassaan Darwinin vanavedessä maailman ympäri luonnonhistoriaan. Hän kertoo tarkasti sanoin ja kuvin niistä eläimistä, jotka Darwin matkoillaan kohtasi ja joiden elämää seuraamalla hän päätyi tieteenalansa merkkipaaluihin luettaviin päätelmiin lajien kehityksestä.

Kirjassa saavat elävän kuvauksen muun muassa vesisika, rauhan eläin ja kaikkien eläinten kaveri, jota kilpikonnat piirittävät ja jonka päällä apinat pomppivat. Muita kiehtovia kirjan sivuilla kohdattavia eläimiä ovat suurinokkainen rikkitukaani ja mölyapina.

Teos on elävästi kerrottu ja kuvitettu tietopaketti eksoottisista eläimistä ja niiden elintavoista – ja samalla viesti planeettamme eliölajien rikkaudesta, jota meistä jokaisen on tärkeää vaalia.

Maia Raitanen on helsinkiläinen kirjankuvittaja ja lastenkirjailija, joka on tehnyt suuren osan elämäntyöstään kustantamoiden palveluksessa. Viime vuosina hän on keskittynyt luontoaiheiseen lastenkirjallisuuteen ja jatkaa tällä kirjallisuuden alueella uusimmassa teoksessaan Darwinin vanavedessä maailman ympäri.

RAITANEN, MAIA : Darwinin vanavedessä maailman ympäri

64 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811164

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2022

